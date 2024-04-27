Abrams дают пехоте мощную огневую поддержку. Как танки из США воюют на Авдеевском направлении

Открытых мест на поле боя не осталось из-за массового применения воюющими сторонами ударных дронов. Дорогостоящие танки Abrams помогают пехоте, но нуждаются в прикрытии от российских БПЛА "Ланцет". Фокус поговорил с военными и выяснил, отводят ли ВСУ американскую технику, чтобы не потерять ее.

Related video

Ударные беспилотники представляют большую проблему для танков как российских оккупантов, так и украинcкой армии. Воюющие стороны вынуждены отводить танковые подразделения. Два американских военных чиновника рассказали Associated Press, что предоставленные США танки Abrams M1A1 приходилось убирать с поля боя, чтобы сохранить их.

За время полномасштабной войны пять из 31 предоставленного танка Abrams якобы были потеряны в результате российских атак, утверждают собеседники агентства.

Массовое применение ударных дронов означает, что для сторон нет понятия открытая местность, по которой можно проехать на танке без риска быть обнаруженным. Военные специалисты из Штатов будут работать с ВСУ над перезагрузкой тактики, отмечают источники.

Объявив о поставках Украине машин Abrams в январе 2023 года, США начали обучать украинских военных обслуживанию и эксплуатации техники на немецкой базе Графенвер. В боях с врагом танки должны действовать как часть системы наступления бронетанковых сил, координируя движение с пехотой и авиацией.

В Министерстве обороны США утверждают, что украинцы не приняли тактику, которая могла бы сделать танки более эффективными. Кроме Abrams, не совсем гладко обстоят дела и с танками Leopard. Трудности в осноном связаны с их ремонтом и обслуживанием, необходимостью широкой вспомогательной инфраструктуры и сложностью координации с другими родами войск.

Испанская газета El Pais со ссылкой на работников украинских спецслужб 22 апреля отмечала, что машины "не представляют пользы". При этом издание не уточняет, о каких именно танках Leopard идет речь. На вооружении ВСУ состоят несколько вариантов: устаревшие Leopard 1A5, Leopard 2A4, Leopard 2A5 и Leopard 2A6.

В январе 2024 года журнал Foreign Affairs считал количество танков Leopard 2 у ВСУ. Из почти сотни полученных танков как минимум 26 якобы были подбиты в боях с россиянами.

РФ потеряла 150 единиц бронетехники: как танки Abrams показывают себя в боях

Основным оператором тяжелой бронетехники американского производства, включая танки Abrams, бронемашины Bradley и инженерные машины Assault Breacher была 47-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ. Чтобы остановить продвижение ВС РФ, бригада истратила 10% своей бронетехники, утверждал OSINT-аналитика Эндрю Перпетуа.

Закрепившись в Бердычах, 47-я бригада ВСУ нанесла противнику гораздо больше потерь, чем понесла сама. Дороги к населенному пункту усеяны частями российских танков, гусеничных машин и особенно колесных бронетранспортеров БТР-80. Также 47-я и другие бригады ВСУ остановили продвижение 2-й и 41-й общевойсковых армий России.

"Российские беспилотники, как и наши FPV-дроны, мешают работать любой технике. Как танкам Abrams, так и БМП Bradley, и пехоте — всем подразделениям. Но неверно говорить, что мы не применяем или отводим американскую технику", — комментирует Фокусу пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик.

Приказа от США отвести танки Аbrams от линии фронта точно не было, на Авдеевском направлении они работают каждый день. Боевые результаты американских машин, по оценкам военной, весьма хорошие. Безусловно, при работе экипажей теряется процент техники, так как война в принципе предусматривает потери.

Однако российские войска теряют намного больше танков и другой техники. В зоне ответственности 47-й ОМБр — это более 150 единиц бронетехники, добавила Блищик.

Пресс-офицер привела пример успешного боевого эпизода: экипаж танка Аbrams выехал на поле боя и с прямой наводки попал по российскому танку.

"Если бы танк не остановили и он прорвался, пехота оказалась бы в крайне тяжелой ситуации. Танки Abrams дают солдатам мощную огневую поддержку", — подчеркнула она.

"Мангалы" и "амбары" Как защищают танки от беспилотников

Танкам Т-64 и Т-72 советского производства, которые состоят на вооружении армии России тяжело работать на фронте из-за атак украинских FPV-дронов. В сравнении с ними американские Abrams M1A1 более защищены и маневренные, а система управления огнем намного технологичнее, объясняет Фокусу эксперт по бронетанковой технике, офицер танковых войск в отставке Николай Саламаха.

У воюющих сторон появились новые средства поражения, включая FPV-дроны, против которых танковые подразделения пока не нашли адекватных мер защиты.

Российские пропагандисты приводили пример поражения танка Abrams дроном "Ланцет". Командир оккупационного взвода с позывным "Игла" говорил, что ранее постоянное использование беспилотников было чем-то недостижимым, но сейчас аппаратов несравненно больше.

"Скажу, что "Zala" — номер один. Где он не может залететь, работает "Supercam". А где они оба не могут пролететь, работает "Орлан", издалека смотрит", — делился он соображениями.

Россияне снаряжают танки защитными конструкциями: "мангалами" и "амбарами". Несмотря на визуальную несостоятельность, методы работают, но "ангар" ухудшает боевые возможности танков. Башня не может вращаться на 360 градусов, а повышенная масса приводит к потере мобильности, ухудшается и обзор для экипажа.

По мнению Саламахи, ВСУ стоит заняться поиском способов защиты от дронов. Конструкторы и военная промышленность в целом не нашли средств, гарантирующих танкам 100%-ю защиту, подчеркивает эксперт.

Подавление средствами РЭБ каналов управления БПЛА, маскировка, уничтожение дронов стрельбой из пулеметов и применение лазерного оружия могли бы повысить живучесть танков, резюмировал аналитик.

Напомним, эксперты военного издания Defense Express укзаывали на причину неудач использования танков Abrams M1A1. Машины создавались не пехотных штурмов. Также Киев получил слишком мало данных танков, чтобы рассчитывать на быструю победу.

Фокус ранее подробно описывал возможное будущее развитие танков Abrams. Опыт войны в Украине показал, что танк должен быть мобильным и с большым уровнем выживаемости.