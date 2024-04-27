Abrams дають піхоті потужну вогневу підтримку. Як танки зі США воюють на Авдіївському напрямку

Відкритих місць на полі бою не залишилося через масове застосування воюючими сторонами ударних дронів. Дорогі танки Abrams допомагають піхоті, але потребують прикриття від російських БПЛА "Ланцет". Фокус поговорив з військовими і з'ясував, чи відводять ЗСУ американську техніку, щоб не втратити її.

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Ударні безпілотники становлять велику проблему для танків як російських окупантів, так і української армії. Воюючі сторони змушені відводити танкові підрозділи. Два американські військові чиновники розповіли Associated Press, що надані США танки Abrams M1A1 доводилося прибирати з поля бою, щоб зберегти їх.

За час повномасштабної війни п'ять із 31 наданого танка Abrams нібито було втрачено внаслідок російських атак, стверджують співрозмовники агентства.

Масове застосування ударних дронів означає, що для сторін немає поняття відкрита місцевість, якою можна проїхати на танку без ризику бути виявленим. Військові фахівці зі Штатів працюватимуть зі ЗСУ над перезавантаженням тактики, зазначають джерела.

Оголосивши про постачання Україні машин Abrams у січні 2023 року, США почали навчати українських військових обслуговування та експлуатації техніки на німецькій базі Графенвер. У боях із ворогом танки мають діяти як частина системи наступу бронетанкових сил, координуючи рух із піхотою та авіацією.

У Міністерстві оборони США стверджують, що українці не прийняли тактику, яка могла б зробити танки більш ефективними. Крім Abrams, не зовсім гладко йдуть справи і з танками Leopard. Труднощі здебільшого пов'язані з їхнім ремонтом і обслуговуванням, необхідністю широкої допоміжної інфраструктури і складністю координації з іншими родами військ.

Іспанська газета El Pais із посиланням на працівників українських спецслужб 22 квітня зазначала, що машини "не становлять користі". При цьому видання не уточнює, про які саме танки Leopard ідеться. На озброєнні ЗСУ перебувають кілька варіантів: застарілі Leopard 1A5, Leopard 2A4, Leopard 2A5 і Leopard 2A6.

У січні 2024 року журнал Foreign Affairs рахував кількість танків Leopard 2 у ЗСУ. Із майже сотні отриманих танків щонайменше 26 нібито були підбиті в боях із росіянами.

РФ втратила 150 одиниць бронетехніки: як танки Abrams показують себе в боях

Основним оператором важкої бронетехніки американського виробництва, включно з танками Abrams, бронемашинами Bradley та інженерними машинами Assault Breacher була 47-ма окрема механізована бригада (ОМБр) ЗСУ. Щоб зупинити просування ЗС РФ, бригада витратила 10% своєї бронетехніки, стверджував OSINT-аналітик Ендрю Перпетуа.

Закріпившись у Бердичах, 47-та бригада ЗСУ завдала противнику набагато більше втрат, ніж зазнала сама. Дороги до населеного пункту усіяні частинами російських танків, гусеничних машин і особливо колісних бронетранспортерів БТР-80. Також 47-та та інші бригади ЗСУ зупинили просування 2-ї та 41-ї загальновійськових армій Росії.

"Російські безпілотники, як і наші FPV-дрони, заважають працювати будь-якій техніці. Як танкам Abrams, так і БМП Bradley, і піхоті — всім підрозділам. Але неправильно говорити, що ми не застосовуємо або відводимо американську техніку", — коментує Фокусу пресофіцерка 47-ї ОМБр Анастасія Блищик.

Наказу від США відвести танки Аbrams від лінії фронту точно не було, на Авдіївському напрямку вони працюють щодня. Бойові результати американських машин, за оцінками військової, вельми хороші. Безумовно, під час роботи екіпажів втрачається відсоток техніки, оскільки війна в принципі передбачає втрати.

Однак російські війська втрачають набагато більше танків та іншої техніки. У зоні відповідальності 47-ї ОМБр — це понад 150 одиниць бронетехніки, додала Блищик.

Пресофіцерка навела приклад успішного бойового епізоду: екіпаж танка Аbrams виїхав на поле бою і з прямого наведення влучив у російський танк.

"Якби танк не зупинили і він прорвався, піхота опинилася б у вкрай важкій ситуації. Танки Abrams дають солдатам потужну вогневу підтримку", — наголосила вона.

"Мангали" і "амбари". Як захищають танки від безпілотників

Танкам Т-64 і Т-72 радянського виробництва, які перебувають на озброєнні армії Росії, важко працювати на фронті через атаки українських FPV-дронів. Порівняно з ними американські Abrams M1A1 більш захищені та маневрені, а система управління вогнем набагато технологічніша, пояснює Фокусу експерт з бронетанкової техніки, офіцер танкових військ у відставці Микола Саламаха.

У сторін, що воюють, з'явилися нові засоби ураження, включно з FPV-дронамі, проти яких танкові підрозділи поки що не знайшли адекватних заходів захисту.

Російські пропагандисти наводили приклад ураження танка Abrams дроном "Ланцет". Командир окупаційного взводу з позивним "Игла" говорив, що раніше постійне використання безпілотників було чимось недосяжним, але зараз апаратів незрівнянно більше.

"Скажу, що "Zala" — номер один. Де він не може залетіти, працює "Supercam". А де вони обидва не можуть пролетіти, працює "Орлан", здалеку дивиться", — ділився він міркуваннями.

Росіяни споряджають танки захисними конструкціями: "мангалами" і "амбарами". Незважаючи на візуальну неспроможність, методи працюють, але "ангар" погіршує бойові можливості танків. Вежа не може обертатися на 360 градусів, а підвищена маса призводить до втрати мобільності, погіршується і огляд для екіпажу.

На думку Саламахи, ЗСУ варто зайнятися пошуком способів захисту від дронів. Конструктори і військова промисловість загалом не знайшли засобів, що гарантують танкам 100%-й захист, підкреслює експерт.

Придушення засобами РЕБ каналів управління БПЛА, маскування, знищення дронів стрільбою з кулеметів і застосування лазерної зброї могли б підвищити живучість танків, резюмував аналітик.

Нагадаємо, експерти військового видання Defense Express вказували на причину невдач використання танків Abrams M1A1. Машини створювалися не для піхотних штурмів. Також Київ отримав занадто мало даних танків, щоб розраховувати на швидку перемогу.

Фокус раніше докладно описував можливий майбутній розвиток танків Abrams. Досвід війни в Україні показав, що танк має бути мобільним і з великим рівнем виживання.