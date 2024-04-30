Предупреждение от Дурова и куча фейковых каналов: почему не стоит доверять Telegram (видео)

После блокировки чат-ботов от ГУР и СБУ доверие к мессенджеру резко упало. Это лишний раз будоражит конспирологические слухи о влиянии ФСБ на этот мессенджер, говорит военный Сергей Братчук.

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Ситуация с Telegram, который после якобы ошибки, заблокировал украинские чат-боты ГУР и СБУ, является системной проблемой, которая возникла не сегодня. Эта ситуация назревала много времени, а теперь просто проявила себя. Конечно, полностью доверять различным каналам в этом мессенджере не стоит, ведь среди них есть много пропагандистских, управляемых с территории РФ. Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отмечает, что подобное поведение со стороны Telegram только лишний раз будоражит конспирологические слухи о влиянии ФСБ на этот мессенджер. И это несмотря на позицию владельца Павла Дурова, заявляющего о себе, что является проевропейским человеком.

"Возможно это было предупреждение со стороны Дурова, а с другой стороны это наталкивает нас на то, что надо готовиться к возможным более серьезным последствиям, — говорит Братчук, — В первую очередь это касается моих коллег, которые держат связь с украинцами на временно оккупированных территориях. К счастью, есть еще другие каналы для связи и получения информации".

Однако в проявлении такого "звоночка" надо готовиться к худшему и искать достойные альтернативы, говорит военный. После таких случаев доверие к мессенджеру резко упало.

"Доверие падает и из-за множества якобы украинских каналов, содержащих информацию о ситуации в украинских городах, а сами администрируются с территории России, — отмечает эксперт. Даже если людям говорить, что это фейковые каналы с фейковой информацией все равно некоторые украинцы продолжают их читать.

"Наши люди пишут мне, чтобы я помог закрыть тот или иной канал, особенно это касается одесситов, — говорит Братчук, — Но я уже устал им который год говорить, что такая гадость управляется не из Украины, а с территории врага, поэтому просто не надо на такие каналы подписываться, а люди не слышат".

Напомним, одновременно с блокировкой украинских спецслужб исчез и официальный бот Легиона "Свобода России". Пресс-служба ЛСР предупредила, что россияне решили использовать ситуацию себе на пользу и начали массово создавать "клоны".

Ранее нардеп Никита Потураев предложил ограничить в Украине использование Telegram и TikTok. Он раскритиковал мессенджер за появление цензуры только по желанию российской ФСБ.