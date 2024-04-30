Попередження від Дурова та купа фейкових каналів: чому не варто довіряти Telegram (відео)

Після блокування чат-ботів від ГУР і СБУ довіра до месенджера різко впала. Це зайвий раз розбурхує конспірологічні чутки про вплив ФСБ на цей месенджер, каже військовий Сергій Братчук.

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Ситуація з Telegram, який після нібито помилки заблокував українські чат-боти ГУР і СБУ, є системною проблемою, яка виникла не сьогодні. Ця ситуація назрівала багато часу, а тепер просто проявила себе. Звичайно, повністю довіряти різним каналам у цьому месенджері не варто, адже серед них є багато пропагандистських, що керуються з території РФ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначає, що подібна поведінка з боку Telegram тільки зайвий раз розбурхує конспірологічні чутки про вплив ФСБ на цей месенджер. І це попри позицію власника Павла Дурова, який заявляє про себе, що є проєвропейською людиною.

"Можливо, це було попередження з боку Дурова, а, з іншого боку, це наштовхує нас на те, що треба готуватися до можливих серйозніших наслідків, — каже Братчук. — Першочергово це стосується моїх колег, які тримають зв'язок із українцями на тимчасово окупованих територіях. На щастя, є ще інші канали для зв'язку й отримання інформації".

Проте через прояв такого "дзвіночка" треба готуватися до гіршого та шукати гідні альтернативи, каже військовий. Після таких випадків довіра до месенджера різко впала.

"Довіра падає й через безліч нібито українських каналів, що містять інформацію про ситуацію в українських містах, а самі адмініструються з території Росії", — зазначає експерт. Навіть якщо людям казати, що це фейкові канали з фейкової інформацією, все одно деякі українці продовжують їх читати.

"Наші люди пишуть мені, щоб я допоміг закрити той чи інший канал, особливо це стосується одеситів, — каже Братчук. — Але я вже втомився їм котрий рік говорити, що така гидота керується не з України, а з території ворога, тому просто не треба на такі канали підписуватися, а люди не чують".

Нагадаємо, одночасно з блокуванням українських спецслужб зник і офіційний бот легіону "Свобода Росії". Пресслужба ЛСР попередила, що росіяни вирішили використати ситуацію собі на користь і почали масово створювати "клони".

Раніше нардеп Микита Потураєв запропонував обмежити в Україні використання Telegram і TikTok. Він розкритикував месенджер за появу цензури лише за бажанням російської ФСБ.