Telegram заблокував боти для передачі координат: росіяни масово створюють клони (фото)

За словами журналіста Костянтина Риженка, всі ресурси, які використовувалися для взаємодії з жителями захоплених територій, більше не працюють. Під роздачу потрапив також Легіон "Свобода Росії".

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Telegram видаляє офіційні боти, які допомагали коригувати вогонь по противнику. Сталося це після того, як з'явилися заклики заблокувати месенджер в Україні. Про це у своєму Telegram-каналі написав журналіст Костянтин Риженко.

За його словами, ця хвиля обурення і "хайпа" дійшла до засновника Telegram, після чого було ухвалено рішення видалити всі боти, які були необхідні для передачі координат. Примітно, що такі обмеження діятимуть для обох сторін конфлікту — України та Росії.

"Тепер офіційний "єВорог-бот" — не працює. СБУшний "Stop Russian War Bot" — не працює. Наш бот координат по півдню України не працює. Наш бот ППО для відстеження шахедів не працює Ще купа інших ботів, для координації та взаємодії з жителями ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.) не працюють", — написав Костянтин Риженко.

Telegram заблокував боти, які допомагав взаємодіяти з жителями ТОТ Фото: Скриншот

Окремо журналіст додав, що офіційний бот "єВорог" перестав працювати, проте російські спецслужби створили безліч його клонів, які продовжують працювати навіть зараз. Противник у такий спосіб збирає інформацію про користувачів, які ділилися інформацією про координати ЗС РФ.

Відповідно, користуватися ними не можна в жодному разі, адже це може мати глобальні наслідки.

"Справжні боти не працюють, а замість них фальшиві боти. Це важливо, через такі речі багато людей в окупації потрапляють у катівні", — підсумував Костянтин Риженко.

Telegram заблокував боти, які допомагав взаємодіяти з жителями ТОТ Фото: Скриншот

Нові обмеження від Telegram торкнулися й офіційного бота Легіону "Свобода Росії" (ЛСР). Представники формування заявили, що під роздачу потрапили всі офіційні чат-боти збройних підрозділів і державних структур України.

"Ваша інформація в безпеці та не потрапить до рук силовиків: чат-бот є лише інформаційною сторінкою і не зберігає ваші дані. Поки ми розбираємося з проблемою, закликаємо не потрапити в пастку путінських спецслужб, які масово створюють боти-клони", — йдеться в повідомленні.

Telegram заблокував офіційний бот Легіону "Свобода Росії" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що Telegram погодився на обмеження російських каналів для користувачів iPhone. За словами власника месенджера Павла Дурова, у 2024 році власники смартфонів від Apple матимуть обмеження щодо російських пропагандистських Telegram-каналів.

20 квітня повідомлялося, що у Верховній Раді виступили за військову цензуру на соціальні мережі. За словами "слуги народу" Микити Потураєва, треба терміново знайти тих, хто щодня пише про корумпованість ТЦК. Нардепу також не подобається, що Telegram-канали повідомляють про те, що воєнкоми хапають людей на вулиці і відправляють їх на фронт.