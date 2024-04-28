Telegram заблокировал боты для передачи координат: россияне массово создают клоны (фото)

По словам журналиста Константина Рыженко, все ресурсы, которые использовались для взаимодействия с жителями захваченных территорий больше не работают. Под раздачу попал также Легион "Свобода России".

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Telegram удаляет официальные боты, которые помогали корректировать огонь по противнику. Произошло это после того, как появились призывы заблокировать мессенджер в Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Константин Рыженко.

По его словам, эта волна негодований и "хайпа" дошла до основателя Telegram, после чего было принято решение удалить все боты, которые были необходимы для передачи координат. Примечательно, что такие ограничения будут действовать для обеих сторон конфликта — Украины и России.

"Теперь официальный "єВорог-бот" — не работает. СБУшный "Stop Russian War Bot" — не работает. Наш бот координат по югу Украины не работает. Наш бот ПВО для отслеживания шахедов не работает Еще куча других ботов, для координации и взаимодействия с жителями ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.) не работают", — написал Константин Рыженко.

Telegram заблокировал боты, которые помогал взаимодействовать с жителями ВОТ Фото: Скриншот

Отдельно журналист добавил, что официальный бот "єВорог" перестал работать, однако российские спецслужбы создали множество его клонов, которые продолжают работать даже сейчас. Противник в такой способ собирает информацию о пользователях, которые делились информацией о координатах ВС РФ.

Соответственно, пользоваться ими нельзя ни в коем случае, ведь это может иметь глобальные последствия.

"Настоящие боты не работают, а вместо них фальшивые боты. Это важно, из-за таких вещей много людей в оккупации попадают в пыточные", — подытожил Константин Рыженко.

Telegram заблокировал боты, которые помогал взаимодействовать с жителями ВОТ Фото: Скриншот

Новые ограничения от Telegram коснулись и официального бота Легиона "Свобода России" (ЛСР). Представители формирования заявили, что под раздачу попали все официальные чат-боты вооруженных подразделений и государственных структур Украины.

"Ваша информация в безопасности и не попадет в руки силовиков: чат-бот является только информационной страницей и не сохраняет ваши данные. Пока мы разбираемся с проблемой, призываем не попасться в ловушку путинских спецслужб, которые массово создают боты-клоны", — говорится в сообщении.

Telegram заблокировал официальный бот Легиона "Свобода России" Фото: Скриншот

Напомним, 24 апреля сообщалось, что Telegram согласился на ограничение российских каналов для пользователей iPhone. По словам владельца мессенджера Павла Дурова, в 2024 году владельцы смартфонов от Apple будут иметь ограничения в отношении российских пропагандистских Telegram-каналов.

20 апреля сообщалось, что в Верховной Раде выступили за военную цензуру на социальные сети. По словам "слуги народа" Никиты Потураева, надо срочно найти тех, кто каждый день пишет о коррумпированности ТЦК. Нардепу также не нравится, что Telegram-каналы сообщают о том, что военкомы хватают людей на улице и отправляют их на фронт.