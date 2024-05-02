Украина пытается помешать поставкам компонентов для БПЛА и ракет в РФ: Юсов назвал способы

По словам спикера Главного управления разведки, сейчас не обо всем можно говорить, но когда-то про методы украинцев напишут книги. Это пласт теневой работы, которая показывает эффективный результат.

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Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed, а также ракет. Противник получает из других стран необходимые для производства компоненты. Спикер Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в интервью Фокусу рассказал, как Киев пытается противостоять этому.

По его словам, Украина является субъектом международной политики. Речь идет не только про санкции против России и влияние через международные коалиции, но и про работу спецслужб и руководства по разным направлениям, чтобы вынудить все страны действовать в рамках международного права. Соответственно, работа над тем, чтобы мешать ВС РФ проводить террор ведется.

"Ее не видно, когда-то будет сообщено отдельно, и написаны книги. Это пласт теневой работы. Но кроме этого мы видим, как что-то случается на территории РФ, на военных объектах. Речь идет о НПЗ, которые враг использует как военные объекты, а также о местах, где изготавливают и собирают различные компоненты военной техники, в том числе БПЛА. Кто это делает, мы официально не будем комментировать, это делают добрые люди в интересах страны", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель разведки добавил, что Украина постоянно улучшает свои инструменты защиты от вражеских воздушных атак. Россияне делают практически то же самое, ведь модернизируют свое вооружение, которое потом атакует мирные города. Это постоянные соревнования и борьба.

"В целом, Украина стала сильнее, мы видим отличные новости от Воздушных сил, эффективную работу наших средств противовоздушной обороны. Есть публичная информация о получении различных систем Patriot и других средств, это все важно, но не то что можно получить, зафиксировать и расслабиться. Это постоянная работа", — подытожил Андрей Юсов.

Более детально читайте в полной версии разговора со спикером разведки: "О теневой работе Украины когда-то напишут книги": Андрей Юсов в интервью Фокусу".

Напомним, в этом же интервью Фокусу спикер ГУР МОУ рассказывал, с чем может быть связана блокировка украинских чат-ботов в Telegram, которая произошла на прошлой неделе. По словам Андрея Юсова, этот ресурс используется для того, чтобы собирать информацию о действиях противника и эффективно оборонять страну. Сейчас все сбои были устранены.