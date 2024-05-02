Україна намагається перешкодити постачанню компонентів для БПЛА та ракет у РФ: Юсов назвав способи

За словами спікера Головного управління розвідки, зараз не про все можна говорити, але колись про методи українців напишуть книжки. Це пласт тіньової роботи, яка показує ефективний результат.

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Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе іранського походження Shahed, а також ракет. Противник отримує з інших країн необхідні для виробництва компоненти. Спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов в інтерв'ю Фокусу розповів, як Київ намагається протистояти цьому.

За його словами, Україна є суб'єктом міжнародної політики. Ідеться не тільки про санкції проти Росії та вплив через міжнародні коаліції, а й про роботу спецслужб і керівництва за різними напрямками, щоб змусити всі країни діяти в межах міжнародного права. Відповідно, робота над тим, щоб заважати ЗС РФ проводити терор ведеться.

"Її не видно, колись буде повідомлено окремо та написано книги. Це пласт тіньової роботи. Але, крім цього, ми бачимо, як щось трапляється на території РФ, на військових об'єктах. Ідеться про НПЗ, які ворог використовує як військові об'єкти, а також про місця, де виготовляють і збирають різні компоненти військової техніки, зокрема БПЛА. Хто це робить, ми офіційно не коментуватимемо, це роблять добрі люди в інтересах країни", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник розвідки додав, що Україна постійно покращує свої інструменти захисту від ворожих повітряних атак. Росіяни роблять практично те саме, адже модернізують своє озброєння, яке потім атакує мирні міста. Це постійні змагання та боротьба.

"У цілому Україна стала сильнішою, ми бачимо чудові новини від Повітряних сил, ефективну роботу наших засобів протиповітряної оборони. Є публічна інформація про отримання різних систем Patriot та інших засобів, це все важливо, але це не значить, що можна отримати, зафіксувати й розслабитися. Це постійна робота", — підсумував Андрій Юсов.

Докладніше читайте в повній версії розмови зі спікером розвідки: "Про тіньову роботу України колись напишуть книжки": Андрій Юсов в інтерв'ю Фокусу".

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Фокусу речник ГУР МОУ розповідав, із чим може бути пов'язане блокування українських чат-ботів у Telegram, яке відбулося минулого тижня. За словами Андрія Юсова, цей ресурс використовується для того, щоб збирати інформацію про дії супротивника й ефективно обороняти країну. Наразі всі збої було усунуто.