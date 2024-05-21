Можем бить по территории РФ западными ракетами, но есть нюансы, — политический эксперт (видео)

Наиболее вероятным сценарием победы над Российской Федерацией является ее экономическое уничтожение. Путин понимает, что чем дальше эта война будет продолжаться, тем меньше будет у него возможностей, говорит эксперт Максим Несвитайлов.

Related video

Все больше стран Запада перенимают себе политику стратегической неопределенности предложенной президентом Франции Макроном. На словах осторожно высказываясь относительно возможных ударов западным оружием по территории РФ, одновременно не соглашаясь с этим, но и активно не мешая. Путин сейчас пытается захватить больше неважных для него территорий, чтобы было потом чем торговаться, ведь он понимает, что Германия проиграла в Первой мировой именно из-за экономической невозможности воевать. Об этом в интервью Фокусу рассказал политический эксперт Максим Несвитайлов.

Он считает, что есть неписаные договоренности Украины и Запада по каким именно территориям РФ можно бить, но учитывая то, чтобы там и близко не было гражданских объектов рядом. Там очень много оговорок, но в целом принципиальное решение о возможности использования американского оружия по территории Российской Федерации оно уже принято.

В свою очередь Путин все больше понимает, что угрозами ядерным оружием далеко не уедешь. Сначала шокированные люди и мир уже привыкли к таким угрозам и понимают, что просто так РФ не будет бить ядерным оружием.

"Россия может использовать ядерное оружие только в том случае, если действительно война перейдет на ее территорию, — говорит Несвитайлов, — И здесь речь не об ударах дронами или ракетами по военным объектам, а именно о масштабной наземной операции".

Поэтому эксперт считает, что наиболее вероятным сценарием победы над Российской Федерацией является экономическое уничтожение. Он вспоминает Первую мировую, когда Германия проиграла войну не на поле боя, а именно из-за экономической составляющей. При этом на момент проигрыша Германия даже оккупировала отдельные земли Франции. Путин об этом помнит, считает Несвитайлов.

"Путин понимает, что чем дальше эта война будет продолжаться, тем меньше будет у него возможностей, — говорит политолог, — Лидер Китая летал в Европу и вероятно там состоялись договоренности с ЕС. Путин понимает, что 80% ВВП Китая — это торговля с ЕС и США. А РФ может предложить только дешевые энергоресурсы".

Даже если Путин даст Китаю еще более привлекательную цену на энергоносители, отдаст в аренду еще больше лесов или чего угодно, но это не превзойдет выгоды от торговли с ЕС и США, отмечает Несвитайлов. . Путин понимает что не так много времени у него осталось и экономические вентили закручиваются все больше, хотя не так быстро, как бы Украине этого хотелось.

"Именно поэтому Кремль сейчас пытается получить наиболее выгодные позиции на фронте, чтобы потом формально чем-то пожертвовать, — отмечает эксперт, — Они не собираются отказываться от Мариуполя или Авдеевки, а хотят сделать "жест доброй воли" отдав часть свежезахваченных земель Харьковщины или Сумщины".

Напомним, 20 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что ВС РФ начали штурмовать украинские позиции в направлении села Старица Харьковской области. Зато Силы обороны начали отражать вражескую атаку, ситуация контролируемая.