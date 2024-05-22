Зеленский все-таки легитимен: аналитик объяснил, почему сейчас невозможны новые выборы президента (видео)

В Конституции и законе "О правовом режиме военного положения" четко прописано все, что касается невозможности выборов главы государства во время военного положения. "Не легитимность" будет подхватываться в Украине внутриполитическими силами, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации, говорит аналитик Валентин Гладких.

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Выборы нового президента Украины — это не единственный инструмент реализации народного суверенитета. И хотя они являются одной из базовых вещей демократии надо просто задать себе вопрос: а может ли Украина сейчас провести полноценные выборы, будут ли эти выборы и человек, который станет президентом, считаться действительно легитимным. Об этом в интервью Фокусу рассказал Валентин Гладких, кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина".

Он отметил, что Зеленский на сегодня имеет полноценный уровень легитимности, поскольку был избран на свободных демократических выборах, которые были признаны всеми странами, включая Российскую Федерацию. Кстати РФ не ставила под сомнение законность избрания президента Украины.

"Вот именно поэтому риторика пропагандистов из России о не легитимности или так называемом "киевском режиме" выглядит очень смешно, — говорит Гладких, — Кроме этого, в Конституции и законе"О правовом режиме военного положения" четко прописано все, что касается невозможности выборов главы государства во время военного положения и когда новый президент может занять свою должность".

Гладких акцентирует, что власть не может обеспечить полноценные выборы еще и потому, что более миллиона украинцев защищают свою Родину на фронте и у них нет возможности голосовать. местные органы власти не могут обеспечить нормальный процесс выборов, чтобы не подвергнуть риску жизни людей.

"В Конституции в 108 статье четко указано, что президент слагает свои полномочия, когда приобретает свои полномочия новоизбранный президент. Поскольку мы не можем провести выборы, то понятно, что новоизбранный президент не может получить полномочия, — отмечает эксперт, — В то же время, закон о"Правовом режиме военного положения" четко запрещает проведение выборов во время войны".

Аналитик отмечает, что хуже всего в этой истории то, что пропагандистский месседж о "не легитимности" будет подхватываться в Украине внутриполитическими силами, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации, что на руку Кремлю. Гладких акцентирует, что признание отдельными гражданами легитимности или не легитимности Зеленского не лишает их обязанностей выполнять Конституцию или другие законы Украины.

"Надо отдельно подчеркнуть, что на сегодня наши основные партнеры, которые являются наиболее образцовыми демократическими и правовыми государствами, не ставят под сомнение легитимность Зеленского, — говорит Гладких, — А эти государства очень чувствительны к правам человека, к принципам функционирования демократии. Но они прекрасно осознают, что временная невозможность выборов главы государства в Украине обусловлена объективной реальностью".

Гладких напоминает, что аргументы некоторых политиков и пропагандистов относительно решения Конституционного Суда (по сроку каденции президента), на которое они ссылаются, касалось совсем другого вопроса. Аналитик надеется, что гражданам Украины хватит здравого смысла и правовой культуры для того, чтобы все это осознавать.

Напомним, в начале марта 2024 года Центральная избирательная комиссия сделала заявление, сообщив, что никаких проблем с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая нет.

Комиссия пришла к выводу, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления в должность преемника. А выборы главы государства должны быть назначены не позднее месяца после завершения военного положения.