"Коллизия 20 мая": в ЦИК ответили, будет ли Зеленский легитимным после 5 лет на посту

В Центризбиркоме подчеркивают, что тему "20 мая" может использовать противник, чтобы разжечь вражду и подорвать доверие к власти внутри страны.

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Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая нет. По мнению комиссии, он должен выполнять свои полномочия до вступления в должность преемника, а выборы главы государства должны быть назначены не позднее месяца после завершения военного положения. Об этом говорится в официальном ответе ЦИК на запрос журналистов издания "Главком".

"В условиях военного положения запрещается проведение общегосударственных и местных выборов (часть первая статьи 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения")", — отмечают в ЦИК.

В ЦИК отмечают, что согласно Конституции власть должна быть непрерывной, президент должен выполнять свои полномочия до вступления в должность преемника, и нет оснований считать, что президентские функции могут быть переданы председателю Верховной Рады.

В частности, Центризбирком ссылается на положения статей 106 и 108 Конституции Украины. В официальном ответе подчеркивается, что тему "20 мая" может использовать противник, чтобы разжечь вражду и подорвать доверие к власти внутри страны.

"В заключение отмечаем, что на сегодня в условиях отпора и сдерживания Украиной вооруженной агрессии РФ враг применяет все возможные механизмы и способы, в том числе и в информационном пространстве, для ухудшения ситуации и разжигания вражды внутри страны, подрыва доверия граждан к власти", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание ZN.UA со ссылкой на свои источники сообщило, что Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный Суд относительно легитимности президентства Владимира Зеленского после 20 мая. Так, в этот день официально срок его полномочий как главы государства истекает.

Кроме того, еще в январе 2024 года Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине. По словам главы государства, Украине надо "думать", как провести президентские выборы, ведь сам президент их не отложил. Это произошло автоматически.