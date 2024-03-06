"Колізія 20 травня": у ЦВК відповіли, чи буде Зеленський легітимним після 5 років на посаді

У Центрвиборчкомі підкреслюють, що тему "20 травня" може використовувати противник, аби розпалити ворожнечу та підірвати довіру до влади всередині країни.

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Центральна виборча комісія вважає, що жодних проблем з легітимністю президента України Володимира Зеленського після 20 травня немає. На думку комісії, він має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника, а вибори голови держави повинні бути призначені не пізніше місяця після завершення воєнного стану. Про це йдеться в офіційній відповіді ЦВК на запит журналістів видання "Главком".

"В умовах воєнного стану забороняється проведення загальнодержавних та місцевих виборів (частина перша статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану")", — наголошують у ЦВК.

У ЦВК зазначають, що згідно з Конституцією влада повинна бути безперервною, президент має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника, і немає підстав вважати, що президентські функції можуть бути передані голові Верховної Ради.

Зокрема, Центрвиборчком посилається на положення статей 106 і 108 Конституції України. У офіційній відповіді підкреслюють, що тему "20 травня" може використовувати противник, аби розпалити ворожнечу та підірвати довіри до влади всередині країни.

"Насамкінець зауважуємо, що на сьогодні в умовах відсічі та стримування Україною збройної агресії РФ ворог застосовує всі можливі механізми та способи, зокрема й в інформаційному просторі, для погіршення ситуації та розпалювання ворожнечі всередині країни, підриву довіри громадян до влади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання ZN.UA з посиланням на свої джерела повідомило, що Офіс президента України підготував звернення до Конституційного Суду щодо легітимності президентства Володимира Зеленського після 20 травня. Так, цього дня офіційно термін його повноважень як голови держави закінчується.

Крім того, ще в січні 2024 року Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні. За словами голови держави, Україні треба "думати", як провести президентські вибори, адже сам президент їх не відклав. Це сталося автоматично.