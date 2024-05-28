Играет в хорошего и плохого полицейского: политолог о вбросах Кремля относительно переговоров с Украиной (видео)

Не надо думать, что Кремль интересуют только территории, ему нужна именно потеря суверенитета Украины. Задачи у Путина неизменны — уничтожение Украины, говорит политолог Олещук.

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Слухи от источников агентства Ройтерз, что якобы Путин готов к переговорам при условии признания уже оккупированных территорий являются лишь только слухами. А ни Путин, ни Песков об этом не говорили, поэтому всегда могут отказаться от подобной информации. Хотя действительно, сигналы из Кремля на эту тематику подают давно. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Петр Олещук.

По его словам, здесь стоит вспомнить информацию о так называемом "корейском сценарии", которые появляются в американских СМИ в последнее время. Это все из одной и той же серии и надо в первую очередь понять следующее: сам Путин не так давно говорил о том, что основой для мирных переговоров должны быть так называемые стамбульские договоренности — их в последнее время активно пиарят в сети.

"Если мы обратимся к этим самым стамбульским договоренностям, то увидим, что на самом деле они вовсе не о территориях, а о достаточно жестких условиях и ограничениях для Украины, — отмечает политолог, — Например, устанавливаются ограничения по вооружению, по количеству вооруженных сил, по праву вступать во внешнеполитические альянсы и проводить учения военные на своей территории".

Это все ограничение суверенитета, если по итогам войны Украине навязывают ограничения и это называется капитуляция, отмечает Олещук. Не надо думать, что Кремль интересуют только территории, ему нужна именно потеря суверенитета Украины.

"Путин начинал эту войну 2014 года не для того, чтобы просто захватить какой-то клочок украинской земли, а для того, чтобы контролировать будущее Украины, — акцентирует эксперт, — Поэтому подобные вбросы о переговорах учтены на западных партнеров Украины, чтобы они прекратили активную помощь, а самой РФ не было нужно вбрасывать огромные деньги в ВПК России, ведь это очень затратно в условиях санкций".

Россия не может тягаться с Западом и уже работает на максимуме своих возможностей в контексте военного производства, говорит эксперт. Россияне это прекрасно понимают и поэтому вот как только назревает для них соответствующий риск, то сразу они выходят на передний план вбросы о замораживании войны.

"Кремль одновременно играет и в плохого и в хорошего полицейского. Кроме переговоров продвигается и ядерный шантаж на примере учений в Беларуси, — отмечает Олещук, — Таким образом РФ предлагает два варианта: или вы идете на соответствующие переговоры на наших условиях, или мы ядерное оружие будем применять, потому еще это для нас проще и выгоднее".

Все это дает понять, что в конечном итоге Путин рассчитывает таким образом с уменьшением затрат ресурсов просто реализовать те задачи, которые перед ним стоят. А задачи у него неизменны — уничтожение Украины, говорит Олещук.

Напомним, 27 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщила, что пока не располагает информацией о том, отправит ли Пекин свою делегацию на Глобальный саммит мира в Швейцарию.

23 мая Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что президент США Джо Байден планирует пропустить украинский саммит мира из-за сбора средств в Голливуде.