Грає в доброго та поганого поліцейського: політолог про вкиди Кремля щодо переговорів з Україною (відео)

Не треба думати, що Кремль цікавлять тільки території, йому потрібна саме втрата суверенітету України. Задачі у Путіна незмінні — знищення України, каже політолог Олещук.

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Чутки від джерел агенції Ройтерз, що нібито Путін готовий до перемовин за умови визнання вже окупованих територій є лише тільки чутками. А ні Путін, а ні Пєсков про це не казали, тож завжди можуть відмовитись від подібної інформації. Хоча дійсно, сигнали з Кремля на цю тематику подають давно. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Петро Олещук.

За його словами, тут варто згадати інформацію про так званий "корейський сценарій", які з'являються в американських ЗМІ останнім часом. Це все з однієї й тієї самої серії й треба насамперед зрозуміти наступне: сам Путін не так давно говорив про те, що основою для мирних переговорів повинні бути так звані стамбульські домовленості — їх останнім часом активно піарять в мережі.

"Якщо ми звернемося до цих самих стамбульських домовленостей, то побачимо, що насправді вони зовсім не про території, а про достатньо жорсткі умови й обмеження для України, — зазначає політолог. — Наприклад, встановлюються обмеження щодо озброєння, щодо кількості збройних сил, щодо права вступати в зовнішньополітичні альянси та проводити навчання військові на своїй території".

Це все обмеження суверенітету, якщо за підсумками війни Україні нав'язують обмеження і це називається капітуляція, зазначає Олещук. Не треба думати, що Кремль цікавлять тільки території, йому потрібна саме втрата суверенітету України.

"Путін починав цю війну 2014 року не для того, аби просто захопити якийсь клапоть української землі, а для того, щоб контролювати майбутнє України, — акцентує експерт. — Тому подібні вкиди про перемовини враховані на західних партнерів України, щоб вони припинили активну допомогу, а самій РФ не було потрібно вкидати шалені гроші в ВПК Росії, адже це дуже затратно в умовах санкцій".

Росія не може тягатись із Заходом і вже працює на максимумі своїх можливостей в контексті військового виробництва, каже експерт. Росіяни це прекрасно розуміють і тому от як тільки назріває для них відповідний ризик, то одразу вони виходять на передній план вкиди про заморожування війни.

"Кремль одночасно грає і в поганого і в доброго поліцейського. Окрім перемовин просувається і ядерний шантаж на прикладі навчань в Білорусі, — зазначає Олещук. — Таким чином РФ пропонує два варіанти: або ви ідете на відповідні переговори на наших умовах, або ми ядерну зброю будемо застосовувати, тому ще це для нас простіше і вигідніше".

Все це дає зрозуміти, що кінець кінцем Путін розраховує в такий спосіб зі зменшенням витрат ресурсів просто реалізувати ті задачі які перед ним стоять. А задачі у нього незмінні — знищення України, каже Олещук.

Нагадаємо, 27 травня речниця Міністерство закордонних справ Китаю Мао Нін повідомила, що наразі не має інформації про те, чи відправить Пекін свою делегацію на Глобальний саміт миру до Швейцарії.

23 травня Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що президент США Джо Байден планує пропустити український саміт миру через збір коштів у Голлівуді.