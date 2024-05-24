Байден пропустить саміт щодо миру в Україні, бо поїде збирати гроші у Голлівуд, — Bloomberg

Замість мирної конференції з політиками Джо Байден проводитиме час у компанії таких зірок, як Джордж Клуні та Джулія Робертс. Він сподівається випередити Дональда Трампа у ключових штатах.

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Президент США Джо Байден планує пропустити український саміт миру через збір коштів у Голлівуді. Про це з посиланням на джерела 23 травня повідомили у Bloomberg.

Швейцарія запланувала зустріч на 15-16 червня. Однак Байден, ймовірно, у цей час буде зайнятий збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. Компанію йому складуть Джордж Клуні, Джулія Робертс та інші зірки.

Планується, що лідер США вилетить після зустрічі G-7 в Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів 15 червня. До нього мають також доєднатись експрезидент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел. Байден прагне подолати перевагу свого суперника Дональда Трампа у ключових штатах перед виборами, призначеними на листопад.

Проте у саміті візьмуть участь приблизно 70 країн. Зокрема, будуть присутні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та, ймовірно, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Однак на зустрічі не буде Китаю, який разом з кількома іншими країнами наполягав на залученні до процесу РФ.

Повідомляється, що Росія також змушує "триматися подалі" від саміту країни Азії, Африки та Південної Америки. За даними видання, президент Володимир Путін, голова МЗС Сергій Лавров та інші чиновники зустрічались й телефонували колегам "із десятків країн від Індії до крихітних Коморських островів", щоб перешкодити їхній участі.

Нагадаємо, 24 травня у Reuters передали, що США готують новий пакет військової допомоги для України на 275 мільйонів доларів.

Представниця ВПС Нацгвардії США Ерін Хенніган повідомила, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на винищувачах F-16.