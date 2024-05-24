США готують пакет допомоги для України на 275 млн доларів: що до нього увійде, — Reuters

За словами журналістів, щоб відправити Україні пакет підтримки, Білий дім скористається президентськими повноваженнями. Таким чином зброю та обладнання буде взято зі складів армії США без спеціального схвалення Конгресу.

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Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів. Про це пише видання Reuters з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, пакет міститиме в собі:

155-мм артилерійські снаряди;

високоточні авіаційні боєприпаси;

наземну техніку.

Видання пише, що російські військові протягом кількох місяців обстрілювали Харків, а 10 травня почали наземний наступ на Харківську область. Щоправда, поки що атака російських окупантів застопорилася.

У матеріалі сказано, що офіційно про виділення допомоги можуть оголосити вже в п'ятницю 24 травня. Щоб відправити Україні пакет підтримки, Білий дім скористається президентськими повноваженнями. Таким чином зброю та обладнання буде взято зі складів армії США без спеціального схвалення Конгресу.

За словами журналістів, пакет здебільшого містить в собі боєприпаси, до нього також увійдуть транспортні засоби, призначені для евакуації танків, що вийшли з ладу, та іншої важкої техніки з поля бою. Це свідчить про те, що Штати очікують продовження російських атак.

Зазначимо, що про цей же пакет військової допомоги вже писало видання Associated Press. Журналісти зазначили, що цей крок пов'язаний із наступом ЗС РФ на Харків.

Також ЗМІ повідомляли, що наступ ЗС РФ на Харківщині вдалося зупинити завдяки зброї зі США. Військовий аналітик Юліан Репке зазначає, що на двох основних напрямках російські військові фактично встали на місці. І це стало можливо завдяки поставкам американської зброї.