США готовят пакет помощи для Украины на 275 млн долларов: что в него войдет, — Reuters

По словам журналистов, чтобы отправить Украине пакет поддержки, Белый дом воспользуется президентскими полномочиями. Таким образом оружие и оборудование будет взято со складов армии США без специального одобрения Конгресса.

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Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, пакет будет включать в себя:

155-мм артиллерийские снаряды;

высокоточные авиационные боеприпасы;

наземную технику.

Издание пишет, что российские военные в течение нескольких месяцев обстреливали Харьков, а 10 мая начали наземное наступление на Харьковскую область. Правда, пока атака российских оккупантов застопорилась.

В материале сказано, что официально о выделении помощи могут объявить уже в пятницу 24 мая. Чтобы отправить Украине пакет поддержки, Белый дом воспользуется президентскими полномочиями. Таким образом оружие и оборудование будет взято со складов армии США без специального одобрения Конгресса.

По словам журналистов, пакет в основном включает в себя боеприпасы, в него также войдут транспортные средства, предназначенные для эвакуации вышедших из строя танков и другой тяжелой техники с поля боя. Это говорит о том, что Штаты ожидают продолжения российских атак.

Отметим, что об этом же пакете военной помощи уже писало издание Associated Press. Журналисты отметили, что этот шаг связан с наступлением ВС РФ на Харьков.

Также СМИ сообщали, что наступление ВС РФ на Харьковщине удалось остановить благодаря оружию из США. Военный аналитик Юлиан Репке отмечает, что на двух основных направлениях российские военные фактически встали на месте. И это стало возможно благодаря поставкам американского оружия.