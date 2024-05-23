Наступление ВС РФ на Харьковщине удалось остановить благодаря оружию из США, — Bild

Военный аналитик Юлиан Репке отмечает, что на двух основных направлениях российские военные фактически встали на месте. И это стало возможно благодаря поставкам американского оружия.

Related video

ВСУ удалось остановить наступление оккупационных войск Российской Федерации в Харьковской области. В частности, благодаря оружию из США. Об этом заявил аналитик немецкого Bild Юлиан Репке.

Аналитик сообщает, что продвижение российской армии застопорилось 11 дней спустя после перехода границы на севере Харьковской области. По его словам, в направлении села Липцы ВС РФ остаются в тех же пограничных селах, которые им удалось захватить в первые три дня наступления.

Продвижение ВС РФ в Харьковской области застопорилось Фото: Bild

А в районе Волчанска, из которого осуществляется эвакуация мирного населения, продолжаются бои за город, но в окрестностях значительного продвижения также нет.

Продвижение ВС РФ в Харьковской области застопорилось Фото: Bild

"Причина — использование Украиной нового американского оружия. Активно применяются бомбы GLSDB, ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, которые поступили и на линию фронта в Донецкой области", — отмечает Репке.

При этом, по словам аналитика, российское командование продолжает посылать своих солдат в "самоубийственные атаки".

"За один понедельник, 20 мая, ВС РФ потеряли в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки", — говорится в материале.

Напомним, ранее военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов отмечал, что, судя по интенсивности обстрелов Волчанска, от города фактически ничего не останется. По его словам, россияне постоянно обстреливают те районы города, где теоретически могут находиться украинские военные.

А по словам командира батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Юрия Федоренко, российские оккупанты хотят продвинуться в жилой застройке Волчанска и начать уличные бои.