Наступ ЗС РФ на Харківщині вдалося зупинити завдяки зброї зі США, — Bild

Військовий аналітик Юліан Рьопке зазначає, що на двох основних напрямках російські військові фактично стали на місці. І це стало можливим завдяки постачанням американської зброї.

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ЗСУ вдалося зупинити наступ окупаційних військ Російської Федерації в Харківській області. Зокрема, завдяки зброї зі США. Про це заявив аналітик німецького Bild Юліан Рьопке.

Аналітик повідомляє, що просування російської армії застопорилося через 11 днів після переходу кордону на півночі Харківської області. За його словами, у напрямку села Липці ЗС РФ залишаються в тих самих прикордонних селах, які їм вдалося захопити в перші три дні наступу.

Просування ЗС РФ у Харківській області застопорилося Фото: Bild

А в районі Вовчанська, з якого здійснюється евакуація мирного населення, тривають бої за місто, але в околицях значного просування також немає.

Просування ЗС РФ у Харківській області застопорилося Фото: Bild

"Причина — використання Україною нової американської зброї. Активно застосовуються бомби GLSDB, ПТРК Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм, що надійшли і на лінію фронту на Донеччині", — зазначає Рьопке.

Водночас, за словами аналітика, російське командування продовжує посилати своїх солдатів у "самовбивчі атаки".

"За один понеділок, 20 травня, ЗС РФ втратили в Україні 67 одиниць бронетехніки. Однак російське командування продовжує кидати війська у самовбивчі атаки", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов зазначав, що, з огляду на інтенсивність обстрілів Вовчанська, від міста фактично нічого не залишиться. За його словами, росіяни постійно обстрілюють ті райони міста, де теоретично можуть перебувати українські військові.

А за словами командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, російські окупанти хочуть просунутися в житловій забудові Вовчанська і почати вуличні бої.