"Решающий шаг": первые украинские пилоты закончили обучение на F-16 в США

По словам журналистов, теперь военнослужащие направятся в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

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Первая группа украинских пилотов уже закончила обучение на самолетах F-16 в США. Об этом рассказала капитан Эрин Хэнниган, представитель ВВС Национальной гвардии, пишет Politico.

По ее словам, это решающий шаг на пути к выводу современных истребителей американского производства в небо Украины.

В материале говорится, что украинские пилоты проходили подготовку на 162-й базе ВВС Национальной гвардии США в Тусоне. Ханниган не назвала количество выпускников или точную дату выпуска "из соображений их безопасности".

По словам источника, теперь украинские пилоты направятся в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Журналисты напомнили, что Украина планирует получить более 60 F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.

Что такое F-16

Это одномоторный легкий многоцелевой истребитель. Разработанный как дневной истребитель для получения преимущества в воздухе, он превратился в многоцелевой самолет. F-16 имеет внутреннюю пушку M61 Vulcan, а также 11 пилонов для установки оружия и другого оборудования.

Напомним, 22 мая спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что в Украину вернулись первые 10 специалистов по обслуживанию F-16. Украинские техники, в частности, обучались обслуживать такие важные элементы защитного снаряжения летчика истребителя как шлем, кислородную систему и парашютную систему на борту.