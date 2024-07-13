Ботулизм, сальмонеллез и ротавирус. Какие болезни принесли в Украину жара и блэкауты

Июльская жара в сочетании с частыми отключениями света значительно повышают риск пищевых отравлений. Хотя холодильники сохраняют холод некоторое время после отключения электричества, длительные перерывы в подаче питания приводят к порче продуктов. В таких условиях бактерии быстро размножаются, а продукты становятся опасными. Фокус дает советы, как обезопаситься от вирусов и сохранить здоровье.

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Экстремальные погодные условия июля 2024 года продолжатся в Украине минимум неделю, температура воздуха в части областей поднимется до +40 градусов. Частые отключения света в сочетании с жарой увеличивают степень распространения болезнетворных бактерий. Врачи-экпидемиологи бьют тревогу: украинцы стали чаще получать пищевые отравления.

Правильное хранение пищевых продуктов в холодильниках дома, в магазинах и заведениях общественного питания невозможно: блэкауты нарушают нужный температурный режим. Энергетики на 12 июля применили четыре очереди отключений одновременно с 14:00 до 23:00, ранее они начинались с 16:00, сообщила госкомпания "Укрэнерго".

Санитарные врачи советуют украинцам не готовить пищу на неделю вперед. Лучше планировать рацион на день, сделать запас консервов, круп, орехов и сухих завтраков, положить бутылки со льдом в холодильник, чтобы достичь температуры не выше +4 градусов.

Риски распространения кишечных инфекций, содержащихся в продуктах животного происхождения, фруктах и ​​овощах, увеличиваются, если их плохо приготовить или промыть. Сроки сохранности продуктов в холодильниках при жаре намного выше, чем на открытом воздухе.

"Не будем брать в пример рыбу и мясо, которые максимально поддаются размножению болезнетворных бактерий. Попробуйте оставить на жаре стакан компота. Понадобится немного времени, чтобы он скис и превратился в "микробиологический инкубатор", — рассказывает Фокусу кандидат биологических наук, иммунолог Борис Донской.

Ботулизм, сальмонеллез и ротавирус: чем болеют украинцы

Наиболее опасно распространение ботулизма, тяжелого инфекционного заболевания, поражающего нервную систему. Чаще всего вирус попадает в организм через продукты, не прошедшие надлежащую обработку. Заболевание не передается от человека к человеку.

Cальмонеллезом, поражающем пищеварительную систему, заражаются при потреблении мяса, рыбы, птицы, яиц и молока, добавляет Борис Донской.

Читатель Фокуса из Харькова также столкнулся с отравлением: врачи диагностировали у него ротавирус. Мужчина четыре дня просидел дома на лечении, ему пришлось кардинально менять режим питания.

"Подозреваю, что мясо и рыба, которую я купил в супермаркете через дорогу от моего дома, оказалась носителем вируса. У нас в городе графики отключений электричества толком не действуют. Соответственно морозильные камеры не работают и продукты в магазинах пропадают. Очевидно, в супермаркетах выкидывают явно пропавшие продукты, а сохранившие товарный вид оставляют на полках", — делится он впечатлениями.

Температурные режимы необходимо соблюдать, чтобы в пищевых продуктах не развивались микроорганизмы. Тенденция в Украине стабильная: чем жарче, тем выше риски заболеть, дополняет заслуженный врач-эпидемиолог Украины Людмила Мухарская.

"Опасная зона развития вирусов начинается с +5 и доходит до +63 градусов. В районе 37-40 градусов жары наблюдается пик активности. Важен не только температурный режим, но и время его поддержания. Если пищевой продукт хранили на жаре долго, в нем обязательно разовьются инфекционные бактерии", — объяснила врач Фокусу.

Наличие микроорганизмов в продуктах не выявить невооруженным глазом — в этом и состоит основная опасность. Со временем меняются вкусовые качества продукта и его внешний вид. Вода также содержит микроорганизмы, нужно быть внимательным при ее потреблении. О летних эпидемиях говорить пока не приходится, но количество случаев пищевых отравлений увеличится, убеждена Мухарская.

Как уберечься от отравлений?

Главный санитарный врач Киева Сергей Чумак рассказал, как украинцам уберечь себя от отравлений во время жары и отключений света. Главное правило — тщательно прожаривать или варить пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты. Также рекомендуется готовить "на сегодня", а не на неделю вперед: приготовленные блюда желательно употреблять сразу после отключения света.

"Держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, в таком случае продукты остаются безопасными до четырех часов в холодильнике и до 48 часов — в полной морозилке. Не проверяйте еду на вкус, если сомневаетесь в ее безопасности, лучше выбросьте сразу", — советует специалист.

Чумак не рекомендует размораживать продукты при комнатной температуре, промывать их лучше проверенной водой, которую желательно прокипятить. Стоит заранее позаботиться о запасе бутилированной питьевой воды.

Обязательно нужно мыть руки перед употреблением или готовкой еды. Нередко блэкауты сопровождаются отключением воды, поэтому допускаются спиртосодержащие санитайзеры для рук. Отдельное внимание нужно обратить на защиту кухни и продуктов от насекомых, грызунов и других животных.

Фокус ранее давал советы, как избежать пищевого отравления сальмонеллой. Болезнь помогут преодолеть томаты, богатые витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами.

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