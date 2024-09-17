"Сидела на балконе и делала селфи": в Броварах из окна 7-го этажа выпала женщина, детали (фото)

Женщина проломила козырек подвала и упала внутрь. Работникам скорой помощи пришлось доставать ее и выносить через дом, рассказали корреспонденту Фокуса очевидцы.

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Во вторник, 17 сентября, в Броварах Киевской области из окна седьмого этажа выпала женщина. Произошло это по адресу ул. Сергея Москаленко, 47. Об этом сообщает корреспондент Фокуса с места событий.

Как рассказали очевидцы, женщина "сидела на углу незастекленного балкона и делала селфи". Через некоторое время она не удержалась и выпала. Она проломила козырек подвала дома и оказалась внутри.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. Женщина уцелела, ее достали из подвала и отвезли в больницу.

Жители жилого комплекса отмечают, что женщина не употребляла алкогольные напитки, однако иногда отличалась странным поведением.

Официально на момент выхода материала в полиции не комментировали событие.

Дом, в котором проживает потерпевшая Фото: Фокус

Козырек, на который упала женщина Фото: Фокус

Козырек, который проломила женщина при падении Фото: Фокус

Напомним, в Броварах "криминальный авторитет" Виктор Журавель угрожал оружием правоохранителям. Во время избрания меры пресечения оказалось, что он — командир подразделения разведчиков, младший сержант, воевал с 2022 года, в том числе на горячих направлениях фронта. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в мае в Броварах прогремел взрыв. Вероятной причиной стала детонация гранаты. Во время взрыва пострадали два человека, включая одного сотрудника полиции. Оказалось, что туда были вызваны сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции из-за сообщения о хулиганских действиях, совершенных неизвестным мужчиной. Он пробовал убежать, а полицейские начали его преследовать. Поэтому мужчина бросил гранату в сторону правоохранителя.