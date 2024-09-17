"Сиділа на балконі та робила селфі": у Броварах з вікна 7-го поверху випала жінка, деталі (фото)

Жінка проломила козирок підвалу та впала всередину. Працівникам швидкої допомоги довелось діставати її та виносити через будинок, розповіли кореспондентці Фокусу очевидці.

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У вівторок, 17 вересня, у Броварах Київської області з вікна сьомого поверху випала жінка. Сталося це за адресою вул. Сергія Москаленка, 47. Про це повідомляє кореспондентка Фокусу з місця подій.

Як розповіли очевидці, жінка "сиділа на кутку незаскленого балкона та робила селфі". Через деякий час вона не втрималася та випала. Вона проломила козирок підвалу будинку та опинилась всередині.

На місце події прибули працівники швидкої допомоги та поліції. Жінка вцілила, її дістали з підвалу та відвезли в лікарню.

Мешканці житлового комплексу зазначають, що жінка не вживала алкогольні напої, однак іноді вирізнялась дивною поведінкою.

Офіційно на момент виходу матеріалу у поліції не коментували подію.

Будинок, в якому проживає потерпіла Фото: Фокус

Козирок, на який впала жінка Фото: Фокус

Козирок, який проломила жінка при падінні Фото: Фокус

Нагадаємо, у Броварах "кримінальний авторитет" Віктор Журавель погрожував зброєю правоохоронцям. Під час обрання запобіжного заходу виявилось, що він — командир підрозділу розвідників, молодший сержант, воював з 2022 року, у тому числі на гарячих напрямках фронту. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, в травні в Броварах пролунав вибух. Імовірною причиною стала детонація гранати. Під час вибуху постраждали двоє людей, включно з одним співробітником поліції. Виявилось, що туди були викликані співробітники відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції через повідомлення про хуліганські дії, вчинені невідомим чоловіком. Він пробував втекти, а поліцейські почали його переслідувати. Тому чоловік кинув гранату в бік правоохоронця.