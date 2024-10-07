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Рейтинг Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024": до окончания голосования осталась неделя

Рейтинг блогеров Фокус
Фото: Фокус | Рейтинг блогеров Украины-2024

Уже три недели читатели Фокуса голосуют за любимых блогеров. В десятке лидеров пока закрепились представители категорий "стиль жизни", "селебрити" и "милитари".

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В понедельник, 14 октября, на Фокусе завершится онлайн-голосование за"Топ 50 блогеров Украины-2024". 16 октября редакция опубликует результаты. Рейтинг уже просмотрели более 2 миллионов 300 тысяч читателей.

В нынешнем списке 229 инфлюенсеров, которые были отобраны по ряду критериев. Это упоминания в средствах массовой информации, количество подписчиков, поддержка Украины и Сил обороны, и "зашкварность".

Блогеры в рейтинге разделены по категориям:

  • политика;
  • бизнес;
  • наука и техника;
  • стиль жизни;
  • досуг и развлечения;
  • здоровье и спорт;
  • культура;
  • селебрити;
  • милитари;
  • юмор.

В топ 50 войдут те инфлюенсеры, предпочтение которым отдадут читатели своими голосами.

Десятка лидеров в рейтинге блогеров

Стася Макеева - блогер из Харькова, суммарная аудитория которой насчитывает 6,5 млн подписчиков. Воспитывает двоих детей — дочь и сына. Девушка поддерживает украинскую армию.

Стася Макеева, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Стася Макеева
Фото: instagram.com/stasya_makeeva

Олег Машуковский - сначала пробовал свои силы в бьюти-сфере, а также снимался в различных проектах, клипах и даже выпустил сольную песню. В начале 2024 года блогер совершил каминг-аут и признался в однополых отношениях. Машуковский сделал своему бойфренду Дане предложение руки и сердца на Говерле.

Олег Машуковский, блогер, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Олег Машуковский
Фото: Скриншот

Кэнди Суперстар — 25-летняя девушка в своем блоге в основном транслирует позитив. Утверждает, что почти не имеет хейтеров, а на негативные комментарии не реагирует. В марте 2022 года Кэнди снимала шуточные видео о том, как закапывает сторонников Владимира Путина. В 2024 году установила национальный рекорд, ее видео набрало 351 миллион просмотров.

Кэнди Суперстар, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Кэнди Суперстар
Фото: Прес-служба

Баба Даша (Дарья Пазюк) — 35-летняя блогер, бизнесвумен, жена и мама троих сыновей. В июле стала победительницей в номинации "Блогер бизнес-мама" премии Blogger Awards 2024. Дарья перешла на украинский после полномасштабного вторжения РФ, поддерживает военных, однако помогает только тем подразделениям, бойцов которых знает лично.

Баба Даша, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Баба Даша
Фото: _baba_dasha

Станислав Бунятов ("Осман") - военный 24-й ОШБр "Айдар", автор Telegram-канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает об оперативной ситуации на разных участках фронта и закрывает сборы для защитников Украины на суммы более миллиона гривен за несколько часов.

Станислав Бунятов, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Станислав Бунятов
Фото: Соцсети

Диана Козачок (Дианория) - инфлюенсерка из Ивано-Франковска, которая стала известной благодаря блогу о беременности и материнстве. После рождения сына делится в соцсетях своим опытом не только в Іnstagram, но и на YouTube-канале "Мамское движение", который ведет вместе с блогерами Яной Варварук и Марией Кулик.

Диана Козачок, Дианория, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Диана Козачок (Дианория)

Александр Волошин — блогер и певец. Свою деятельность начинал с рекламы товарного бизнеса, теперь учит развивать собственный бизнес с нуля. С первых дней полномасштабной войны помогал украинским защитникам, волонтерил, объявлял сборы и проводил благотворительные мероприятия. В июле 2024 года Волошин попал в скандал из-за призыва к переговорам с Россией после попадания российской ракеты в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В августе выехал из Украины.

Александр Волошин, Волошин, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Александр Волошин
Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Владимир Золкин - журналист, общественный активист, блогер. Вместе с журналистом Дмитрием Карпенко создал YouTube-проект "Интервью с пленными РФ", где публикуются разговоры с оккупантами. В 2024 году появилась новая серия записей — разговоры с коллаборационистами, которые сотрудничали с ВС РФ или российскими спецслужбами.

Владимир Золкин, Золкин, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Владимир Золкин

Максим Жорин ("Мосе") — майор ВСУ, экс-командир легендарного полка "Азов", а ныне заместитель командира 3-й ОШБр. В своем блоге в Telegram военный рассказывает, как он сам говорит, о реальном положении вещей на фронте. Откровенно говорит о проблемах в Украине, западной помощи, мобилизации, "советчине" в ВСУ, рекрутинге и подготовке к боям. Не скрывает своего отношения к уклонистам и разоблачает российскую пропаганду.

Максим Жорин, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Максим Жорин

Дмитрий Карпенко ("Апостол") — журналист, блогер, который вместе с Владимиром Золкиным основал YouTube-проект, в котором общается с российскими военнопленными и их родными. Также на беседы с российскими пленными Карпенко часто приглашает бойцов РДК или украинских военных, которые сами были в российском плену. Известно, что двоюродный брат Карпенко пробыл в российском плену 9 месяцев.

Дмитрий Карпенко, Карпенко, рейтинг блогеров, топ 50 блогеров Fullscreen
Дмитрий Карпенко
Фото: скріншот

Ознакомиться с полным перечнем кандидатов в топ 50 блогеров Украины можно по ссылке.