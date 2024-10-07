Рейтинг Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024": до окончания голосования осталась неделя

Уже три недели читатели Фокуса голосуют за любимых блогеров. В десятке лидеров пока закрепились представители категорий "стиль жизни", "селебрити" и "милитари".

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В понедельник, 14 октября, на Фокусе завершится онлайн-голосование за"Топ 50 блогеров Украины-2024". 16 октября редакция опубликует результаты. Рейтинг уже просмотрели более 2 миллионов 300 тысяч читателей.

В нынешнем списке 229 инфлюенсеров, которые были отобраны по ряду критериев. Это упоминания в средствах массовой информации, количество подписчиков, поддержка Украины и Сил обороны, и "зашкварность".

Блогеры в рейтинге разделены по категориям:

политика;

бизнес;

наука и техника;

стиль жизни;

досуг и развлечения;

здоровье и спорт;

культура;

селебрити;

милитари;

юмор.

В топ 50 войдут те инфлюенсеры, предпочтение которым отдадут читатели своими голосами.

Десятка лидеров в рейтинге блогеров

Стася Макеева - блогер из Харькова, суммарная аудитория которой насчитывает 6,5 млн подписчиков. Воспитывает двоих детей — дочь и сына. Девушка поддерживает украинскую армию.

Стася Макеева Фото: instagram.com/stasya_makeeva

Олег Машуковский - сначала пробовал свои силы в бьюти-сфере, а также снимался в различных проектах, клипах и даже выпустил сольную песню. В начале 2024 года блогер совершил каминг-аут и признался в однополых отношениях. Машуковский сделал своему бойфренду Дане предложение руки и сердца на Говерле.

Олег Машуковский Фото: Скриншот

Кэнди Суперстар — 25-летняя девушка в своем блоге в основном транслирует позитив. Утверждает, что почти не имеет хейтеров, а на негативные комментарии не реагирует. В марте 2022 года Кэнди снимала шуточные видео о том, как закапывает сторонников Владимира Путина. В 2024 году установила национальный рекорд, ее видео набрало 351 миллион просмотров.

Кэнди Суперстар Фото: Прес-служба

Баба Даша (Дарья Пазюк) — 35-летняя блогер, бизнесвумен, жена и мама троих сыновей. В июле стала победительницей в номинации "Блогер бизнес-мама" премии Blogger Awards 2024. Дарья перешла на украинский после полномасштабного вторжения РФ, поддерживает военных, однако помогает только тем подразделениям, бойцов которых знает лично.

Баба Даша Фото: _baba_dasha

Станислав Бунятов ("Осман") - военный 24-й ОШБр "Айдар", автор Telegram-канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает об оперативной ситуации на разных участках фронта и закрывает сборы для защитников Украины на суммы более миллиона гривен за несколько часов.

Станислав Бунятов Фото: Соцсети

Диана Козачок (Дианория) - инфлюенсерка из Ивано-Франковска, которая стала известной благодаря блогу о беременности и материнстве. После рождения сына делится в соцсетях своим опытом не только в Іnstagram, но и на YouTube-канале "Мамское движение", который ведет вместе с блогерами Яной Варварук и Марией Кулик.

Диана Козачок (Дианория)

Александр Волошин — блогер и певец. Свою деятельность начинал с рекламы товарного бизнеса, теперь учит развивать собственный бизнес с нуля. С первых дней полномасштабной войны помогал украинским защитникам, волонтерил, объявлял сборы и проводил благотворительные мероприятия. В июле 2024 года Волошин попал в скандал из-за призыва к переговорам с Россией после попадания российской ракеты в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В августе выехал из Украины.

Александр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Владимир Золкин - журналист, общественный активист, блогер. Вместе с журналистом Дмитрием Карпенко создал YouTube-проект "Интервью с пленными РФ", где публикуются разговоры с оккупантами. В 2024 году появилась новая серия записей — разговоры с коллаборационистами, которые сотрудничали с ВС РФ или российскими спецслужбами.

Владимир Золкин

Максим Жорин ("Мосе") — майор ВСУ, экс-командир легендарного полка "Азов", а ныне заместитель командира 3-й ОШБр. В своем блоге в Telegram военный рассказывает, как он сам говорит, о реальном положении вещей на фронте. Откровенно говорит о проблемах в Украине, западной помощи, мобилизации, "советчине" в ВСУ, рекрутинге и подготовке к боям. Не скрывает своего отношения к уклонистам и разоблачает российскую пропаганду.

Максим Жорин

Дмитрий Карпенко ("Апостол") — журналист, блогер, который вместе с Владимиром Золкиным основал YouTube-проект, в котором общается с российскими военнопленными и их родными. Также на беседы с российскими пленными Карпенко часто приглашает бойцов РДК или украинских военных, которые сами были в российском плену. Известно, что двоюродный брат Карпенко пробыл в российском плену 9 месяцев.

Дмитрий Карпенко Фото: скріншот

Ознакомиться с полным перечнем кандидатов в топ 50 блогеров Украины можно по ссылке.