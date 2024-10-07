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Рейтинг Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024": до закінчення голосування залишився тиждень

Рейтинг блогерів Фокус
Фото: Фокус | Рейтинг блогерів України-2024

Уже три тижні читачі Фокусу голосують за улюблених блогерів. У десятці лідерів наразі закріпилися представники категорій "стиль життя", "селебріті" та "мілітарі".

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У понеділок, 14 жовтня, на Фокусі завершиться онлайн-голосування за "Топ 50 блогерів України-2024". 16 жовтня редакція опублікує результати. Рейтинг уже переглянули понад 2 мільйони 300 тисяч читачів.

У цьогорічному списку 229 інфлюенсерів, яких були відібрані за низкою критеріїв. Це згадки у засобах масової інформації, кількість підписників, підтримка України та Сил оборони, і "зашкварність".

Блогери у рейтингу поділені за категоріями:

  • політика;
  • бізнес;
  • наука й техніка;
  • стиль життя;
  • дозвілля та розваги;
  • здоровʼя та спорт;
  • культура;
  • селебріті;
  • мілітарі;
  • гумор.

У топ 50 увійдуть ті інфлюенсери, перевагу яким віддадуть читачі своїми голосами.

Десятка лідерів у рейтингу блогерів

Стася Макєєва — блогерка із Харкова, сумарна аудиторія якої налічує 6,5 млн підписників. Виховує двох дітей — доньку і сина. Дівчина підтримує українську армію.

Стася Макєєва, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Стася Макєєва
Фото: instagram.com/stasya_makeeva

Олег Машуковський — спочатку пробував свої сили у бʼюті-сфері, а також знімався у різних проєктах, кліпах і навіть випустив сольну пісню. На початку 2024 року блогер здійснив камінг-аут і зізнався про одностатеві стосунки. Машуковський зробив своєму бойфренду Дані пропозицію руки та серця на Говерлі.

Олег Машуковський, блогер, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Олег Машуковський
Фото: Скріншот

Кенді Суперстар — 25-річна дівчина у своєму блозі здебільшого транслює позитив. Стверджує, що майже не має хейтерів, а на негативні коментарі не реагує. У березні 2022 року Кенді знімала жартівливі відео про те, як закопує прихильників Володимира Путіна. У 2024 році встановила національний рекорд, її відео набрало 351 мільйон переглядів.

Кенді Суперстар, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Кенді Суперстар
Фото: Прес-служба

Баба Даша (Дарʼя Пазюк) — 35-річна блогерка, бізнесвумен, дружина та мама трьох синів. У липні стала переможницею у номінації "Блогер бізнес-мама" премії Blogger Awards 2024. Дар'я перейшла на українську після повномасштабного вторгнення РФ, підтримує військових, однак допомагає лише тим підрозділам, бійців яких знає особисто.

Баба Даша, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Баба Даша
Фото: _baba_dasha

Станіслав Бунятов ("Осман") військовий 24-ї ОШБр "Айдар", автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про оперативну ситуацію на різних ділянках фронту та закриває збори для захисників України на суми в понад мільйон гривень за декілька годин.

Станіслав Бунятов, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Станіслав Бунятов
Фото: Соцмережі

Діана Козачок (Діанорія) — інфлюенсерка з Івано-Франківська, яка стала відомою завдяки блогу про вагітність та материнство. Після народження сина ділиться в соцмережах своїм досвідом не тільки в Іnstagram, а й на YouTube-каналі "Мамський рух", який веде разом із блогерками Яною Варварук та Марією Кулик.

Діана Козачок, Діанорія, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Діана Козачок (Діанорія)

Олександр Волошин — блогер і співак. Свою діяльність починав з реклами товарного бізнесу, тепер вчить розвивати власний бізнес з нуля. З перших днів повномасштабної війни допомагав українським захисникам, волонтерив, оголошував збори та проводив благодійні заходи. У липні 2024 року Волошин потрапив у скандал через заклик до перемовин із Росією після влучання російської ракети в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. У серпні виїхав з України.

Олександр Волошин, Волошин, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Олександр Волошин
Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Володимир Золкін — журналіст, громадський активіст, блогер. Разом з журналістом Дмитром Карпенком створив YouTube-проєкт "Інтерв’ю з полоненими РФ", де публікуються розмови з окупантами. У 2024 році з’явилася нова серія записів — розмови з колаборантами, які співпрацювали з ЗС РФ або російськими спецслужбами.

Володимир Золкін, Золкін, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Володимир Золкін

Максим Жорін ("Мосе") — майор ЗСУ, екскомандир легендарного полку "Азов", а нині заступник командира 3-ї ОШБр. У своєму блозі в Telegram військовий розповідає, як він сам каже, про реальний стан речей на фронті. Відверто говорить про проблеми в Україні, західну допомогу, мобілізацію, "радянщину" в ЗСУ, рекрутинг і підготовку до боїв. Не приховує свого ставлення до ухилянтів та викриває російську пропаганду.

Максим Жорін, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Максим Жорін

Дмитро Карпенко ("Апостол") — журналіст, блогер, який разом із Володимиром Золкіним заснував YouTube-проєкт, у якому спілкується з російськими військовополоненими та їх рідними. Також на бесіди із російськими полоненими Карпенко часто запрошує бійців РДК або українських військових, які самі були у російському полоні. Відомо, що двоюрідний брат Карпенка пробув у російському полоні 9 місяців.

Дмитро Карпенко, Карпенко, рейтинг блогерів, топ 50 блогерів Fullscreen
Дмитро Карпенко
Фото: Скріншот

Ознайомитися з повним переліком кандидатів у топ 50 блогерів України можна за посиланням.