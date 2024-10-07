Рейтинг Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024": до закінчення голосування залишився тиждень

Уже три тижні читачі Фокусу голосують за улюблених блогерів. У десятці лідерів наразі закріпилися представники категорій "стиль життя", "селебріті" та "мілітарі".

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У понеділок, 14 жовтня, на Фокусі завершиться онлайн-голосування за "Топ 50 блогерів України-2024". 16 жовтня редакція опублікує результати. Рейтинг уже переглянули понад 2 мільйони 300 тисяч читачів.

У цьогорічному списку 229 інфлюенсерів, яких були відібрані за низкою критеріїв. Це згадки у засобах масової інформації, кількість підписників, підтримка України та Сил оборони, і "зашкварність".

Блогери у рейтингу поділені за категоріями:

політика;

бізнес;

наука й техніка;

стиль життя;

дозвілля та розваги;

здоровʼя та спорт;

культура;

селебріті;

мілітарі;

гумор.

У топ 50 увійдуть ті інфлюенсери, перевагу яким віддадуть читачі своїми голосами.

Десятка лідерів у рейтингу блогерів

Стася Макєєва — блогерка із Харкова, сумарна аудиторія якої налічує 6,5 млн підписників. Виховує двох дітей — доньку і сина. Дівчина підтримує українську армію.

Стася Макєєва Фото: instagram.com/stasya_makeeva

Олег Машуковський — спочатку пробував свої сили у бʼюті-сфері, а також знімався у різних проєктах, кліпах і навіть випустив сольну пісню. На початку 2024 року блогер здійснив камінг-аут і зізнався про одностатеві стосунки. Машуковський зробив своєму бойфренду Дані пропозицію руки та серця на Говерлі.

Олег Машуковський Фото: Скріншот

Кенді Суперстар — 25-річна дівчина у своєму блозі здебільшого транслює позитив. Стверджує, що майже не має хейтерів, а на негативні коментарі не реагує. У березні 2022 року Кенді знімала жартівливі відео про те, як закопує прихильників Володимира Путіна. У 2024 році встановила національний рекорд, її відео набрало 351 мільйон переглядів.

Кенді Суперстар Фото: Прес-служба

Баба Даша (Дарʼя Пазюк) — 35-річна блогерка, бізнесвумен, дружина та мама трьох синів. У липні стала переможницею у номінації "Блогер бізнес-мама" премії Blogger Awards 2024. Дар'я перейшла на українську після повномасштабного вторгнення РФ, підтримує військових, однак допомагає лише тим підрозділам, бійців яких знає особисто.

Баба Даша Фото: _baba_dasha

Станіслав Бунятов ("Осман") — військовий 24-ї ОШБр "Айдар", автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про оперативну ситуацію на різних ділянках фронту та закриває збори для захисників України на суми в понад мільйон гривень за декілька годин.

Станіслав Бунятов Фото: Соцмережі

Діана Козачок (Діанорія) — інфлюенсерка з Івано-Франківська, яка стала відомою завдяки блогу про вагітність та материнство. Після народження сина ділиться в соцмережах своїм досвідом не тільки в Іnstagram, а й на YouTube-каналі "Мамський рух", який веде разом із блогерками Яною Варварук та Марією Кулик.

Діана Козачок (Діанорія)

Олександр Волошин — блогер і співак. Свою діяльність починав з реклами товарного бізнесу, тепер вчить розвивати власний бізнес з нуля. З перших днів повномасштабної війни допомагав українським захисникам, волонтерив, оголошував збори та проводив благодійні заходи. У липні 2024 року Волошин потрапив у скандал через заклик до перемовин із Росією після влучання російської ракети в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. У серпні виїхав з України.

Олександр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Володимир Золкін — журналіст, громадський активіст, блогер. Разом з журналістом Дмитром Карпенком створив YouTube-проєкт "Інтерв’ю з полоненими РФ", де публікуються розмови з окупантами. У 2024 році з’явилася нова серія записів — розмови з колаборантами, які співпрацювали з ЗС РФ або російськими спецслужбами.

Володимир Золкін

Максим Жорін ("Мосе") — майор ЗСУ, екскомандир легендарного полку "Азов", а нині заступник командира 3-ї ОШБр. У своєму блозі в Telegram військовий розповідає, як він сам каже, про реальний стан речей на фронті. Відверто говорить про проблеми в Україні, західну допомогу, мобілізацію, "радянщину" в ЗСУ, рекрутинг і підготовку до боїв. Не приховує свого ставлення до ухилянтів та викриває російську пропаганду.

Максим Жорін

Дмитро Карпенко ("Апостол") — журналіст, блогер, який разом із Володимиром Золкіним заснував YouTube-проєкт, у якому спілкується з російськими військовополоненими та їх рідними. Також на бесіди із російськими полоненими Карпенко часто запрошує бійців РДК або українських військових, які самі були у російському полоні. Відомо, що двоюрідний брат Карпенка пробув у російському полоні 9 місяців.

Дмитро Карпенко Фото: Скріншот

Ознайомитися з повним переліком кандидатів у топ 50 блогерів України можна за посиланням.