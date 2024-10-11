Украинцы выбирают ТОП 50 блогеров страны: лидер рейтинга Фокуса изменился

В пятерку лидеров вошли двое военнослужащих ВСУ, которые сообщают украинцам о ситуации на передовой. На голосование за любимых блогеров остается всего несколько дней.

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Вскоре, уже 14 октября, на сайте Фокуса завершится голосование за ТОП 50 блогеров Украины-2024. За несколько дней до того, как станет понятно, кто занял какое место, лидер рейтинга сменился.

На поддержку любимого блогера осталось 3 дня

В этом году на голосование были выдвинуты более 200 кандидатур украинцев, которые имеют аудиторию в соцсетях и ведут блогерскую деятельность. Кандидатов на звание ТОП блогеров Украины предлагали читатели Фокуса.

Инфлюенсеров отбирали по ряду критериев, в частности:

упоминаниям в СМИ;

количеству подписчиков;

поддержке Сил обороны;

"зашкварности".

Голосование стартовало 16 сентября и продлится до начала следующей недели, 14 октября — последний день, когда можно будет отдать свой голос. Уже 16 октября редакция опубликует результаты.

Все блогеры разделены по категориям:

политика;

бизнес;

наука и техника;

стиль жизни;

досуг и развлечения;

здоровье и спорт;

культура;

селебрити;

милитари;

юмор.

ТОП 50 будет сформирован по результатам голосования. То есть то, кто из блогеров окажется в рейтинге, зависит от того, кому отдадут предпочтение читатели.

Лидер рейтинга изменился

Первое место в рейтинге по состоянию на обед 11 октября занял майор ВСУ с позывным "Мосе" Максим Жорин. Сейчас он служит заместителем командира 3 ОШБр, которая освобождала Херсонскую область и вела тяжелые бои в Донецкой области.

Фото Максима Жорина Фото: Из открытых источников

В своем блоге Жорин рассказывает о ситуации на фронте, комментирует тему мобилизации и откровенно высказывается об имеющихся в Украине проблемах. Поддержать его кандидатуру можно на странице о нем.

Кто еще вошел в пятерку лидеров

Второе место в рейтинге сейчас занимает Стася (настоящее имя — Анастасия) Макеева. Блогер активно ведет страницу в ТикТок, где делится деталями о собственной жизни. В начале сентября она рожала второго ребенка в прямом эфире.

Фото Стаси Макеевой Фото: Соцсети

На третьем месте — Олег Машуковский (настоящая фамилия Машуков). Он работал в бьюти-индустрии и занимается актерством, имеет многомиллионную аудиторию в ТикТок. Блог Машуковского также посвящен его жизни, в частности в видео он нередко появляется с необычным домашним животным — обезьяной Майли.

Фото Олега Машуковского Фото: Скриншот

Четвертое место занял военнослужащий 24 ОШБр "Айдар" ВСУ с позывным "Осман" Станислав Бунятов. Он добровольно вступил в ряды Сил обороны 7 марта 2022 года, участвовал в штурмах и обороне в Донецкой области, имеет несколько наград. На своей странице Бунятов комментирует ситуацию на фронте, а также распространяет сборы для войска.

Фото Станислава Бунятова Фото: Instagram

Замыкает пятерку актуальных лидеров по результатам голосования блогер-миллионерша Кэнди Суперстар. Она публикует разнообразный контент — от проверок лайфхаков и розыгрышей до распаковок и косплеев. В 2024 году девушка установила рекорд, набрав 351 миллион просмотров на одном ролике.

Фото Кэнди Суперстар Фото: Прес-служба

Посмотреть полный список кандидатов на звание ТОП блогеров Украины можно на странице онлайн-рейтинга. Для того, чтобы поддержать любимого блогера, нужно перейти на страницу с его кандидатурой и осуществить всего один клик.