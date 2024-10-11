Украинцы выбирают ТОП 50 блогеров страны: лидер рейтинга Фокуса изменился
В пятерку лидеров вошли двое военнослужащих ВСУ, которые сообщают украинцам о ситуации на передовой. На голосование за любимых блогеров остается всего несколько дней.
Вскоре, уже 14 октября, на сайте Фокуса завершится голосование за ТОП 50 блогеров Украины-2024. За несколько дней до того, как станет понятно, кто занял какое место, лидер рейтинга сменился.
На поддержку любимого блогера осталось 3 дня
В этом году на голосование были выдвинуты более 200 кандидатур украинцев, которые имеют аудиторию в соцсетях и ведут блогерскую деятельность. Кандидатов на звание ТОП блогеров Украины предлагали читатели Фокуса.
Инфлюенсеров отбирали по ряду критериев, в частности:
- упоминаниям в СМИ;
- количеству подписчиков;
- поддержке Сил обороны;
- "зашкварности".
Голосование стартовало 16 сентября и продлится до начала следующей недели, 14 октября — последний день, когда можно будет отдать свой голос. Уже 16 октября редакция опубликует результаты.
Все блогеры разделены по категориям:
- политика;
- бизнес;
- наука и техника;
- стиль жизни;
- досуг и развлечения;
- здоровье и спорт;
- культура;
- селебрити;
- милитари;
- юмор.
ТОП 50 будет сформирован по результатам голосования. То есть то, кто из блогеров окажется в рейтинге, зависит от того, кому отдадут предпочтение читатели.
Лидер рейтинга изменился
Первое место в рейтинге по состоянию на обед 11 октября занял майор ВСУ с позывным "Мосе" Максим Жорин. Сейчас он служит заместителем командира 3 ОШБр, которая освобождала Херсонскую область и вела тяжелые бои в Донецкой области.
В своем блоге Жорин рассказывает о ситуации на фронте, комментирует тему мобилизации и откровенно высказывается об имеющихся в Украине проблемах. Поддержать его кандидатуру можно на странице о нем.
Кто еще вошел в пятерку лидеров
Второе место в рейтинге сейчас занимает Стася (настоящее имя — Анастасия) Макеева. Блогер активно ведет страницу в ТикТок, где делится деталями о собственной жизни. В начале сентября она рожала второго ребенка в прямом эфире.
На третьем месте — Олег Машуковский (настоящая фамилия Машуков). Он работал в бьюти-индустрии и занимается актерством, имеет многомиллионную аудиторию в ТикТок. Блог Машуковского также посвящен его жизни, в частности в видео он нередко появляется с необычным домашним животным — обезьяной Майли.
Четвертое место занял военнослужащий 24 ОШБр "Айдар" ВСУ с позывным "Осман" Станислав Бунятов. Он добровольно вступил в ряды Сил обороны 7 марта 2022 года, участвовал в штурмах и обороне в Донецкой области, имеет несколько наград. На своей странице Бунятов комментирует ситуацию на фронте, а также распространяет сборы для войска.
Замыкает пятерку актуальных лидеров по результатам голосования блогер-миллионерша Кэнди Суперстар. Она публикует разнообразный контент — от проверок лайфхаков и розыгрышей до распаковок и косплеев. В 2024 году девушка установила рекорд, набрав 351 миллион просмотров на одном ролике.
Посмотреть полный список кандидатов на звание ТОП блогеров Украины можно на странице онлайн-рейтинга. Для того, чтобы поддержать любимого блогера, нужно перейти на страницу с его кандидатурой и осуществить всего один клик.