Українці обирають ТОП 50 блогерів країни: лідер рейтингу Фокусу змінився

У п’ятірку лідерів увійшли двоє військовослужбовців ЗСУ, які повідомляють українцям про ситуацію на передовій. На голосування за улюблених блогерів залишається лише кілька днів.

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Незабаром, вже 14 жовтня, на сайті Фокусу завершиться голосування за ТОП 50 блогерів України-2024. За кілька днів до того, як стане зрозуміло, хто посів яке місце, лідер рейтингу змінився.

На підтримку улюбленого блогера лишилось 3 дні

Цього року на голосування були висунуті понад 200 кандидатур українців, які мають аудиторію у соцмережах та ведуть блогерську діяльність. Кандидатів на звання ТОП блогерів України пропонували читачі Фокусу.

Інфлюенсерів відбирали за низкою критеріїв, зокрема:

згадками у ЗМІ;

кількістю підписників;

підтримкою Сил оборони;

"зашкварністю".

Голосування стартувало 16 вересня і триватиме до початку наступного тижня, 14 жовтня — останній день, коли можна буде віддати свій голос. Вже 16 жовтня редакція опублікує результати.

Усі блогери поділені за категоріями:

політика;

бізнес;

наука й техніка;

стиль життя;

дозвілля та розваги;

здоровʼя та спорт;

культура;

селебріті;

мілітарі;

гумор.

ТОП 50 буде сформований за результатами голосування. Тобто те, хто з блогерів опиниться у рейтингу, залежить від того, кому віддадуть перевагу читачі.

Лідер рейтингу змінився

Перше місце у рейтингу станом на обід 11 жовтня посів майор ЗСУ з позивним "Мосе" Максим Жорін. Нині він служить заступником командира 3 ОШБр, яка звільняла Херсонщину та вела важкі бої на Донеччині.

Фото Максима Жоріна Фото: З відкритих джерел

У своєму блозі Жорін розповідає про ситуацію на фронті, коментує тему мобілізації та відверто висловлюється про наявні в Україні проблеми. Підтримати його кандидатуру можна на сторінці про нього.

Хто ще увійшов в п’ятірку лідерів

Друге місце у рейтингу нині посідає Стася (справжнє ім’я — Анастасія) Макєєва. Блогерка активно веде сторінку у ТікТок, де ділиться деталями щодо власного життя. На початку вересня вона народжувала другу дитину у прямому ефірі.

Фото Стасі Макєєвої Фото: Соцмережi

На третьому місці — Олег Машуковський (справжнє прізвище Машуков). Він працював у б’юті-індустрії та займається акторством, має кількамільйонну аудиторію в ТікТок. Блог Машуковського також присвячений його життю, зокрема у відео він нерідко з’являється з незвичайною домашньою тваринкою — мавпою Майлі.

Фото Олега Машуковського Фото: Скріншот

Четверте місце посів військовослужбовець 24 ОШБр "Айдар" ЗСУ з позивним "Осман" Станіслав Бунятов. Він добровільно вступив у лави Сил оборони 7 березня 2022 року, брав участь у штурмах й обороні на Донеччині, має декілька нагород. На своїй сторінці Бунятов коментує ситуацію на фронті, а також поширює збори для війська.

Фото Станіслава Бунятова Фото: Instagram

Замикає п’ятірку актуальних лідерів за результатами голосування блогерка-мільйонниця Кенді Суперстар. Вона публікує різноманітний контент — від перевірок лайфхаків та розіграшів до розпаковок і косплеїв. У 2024 році дівчина встановила рекорд, набравши 351 мільйон переглядів на одному ролику.

Фото Кенді Суперстар Фото: Прес-служба

Переглянути повний список кандидатів на звання ТОП блогерів України можна на сторінці онлайн-рейтингу. Для того, щоб підтримати улюбленого блогера, потрібно перейти на сторінку з його кандидатурою та здійснити лише один клік.