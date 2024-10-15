Рейтинг Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024": определен победитель (фото)

Пользователи сети в течение месяца выбирали лучших блогеров среди 200 кандидатов — инфлюенсеров в сфере милитари, политики, бизнеса, стиля жизни, науки и техники и юмора. По итогам голосования два места в первой пятерке заняли действующие военнослужащие.

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14 октября завершилось голосование за любимого блогера в рейтинге Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024". В список кандидатов вошли более 200 инфлюенсеров. При формировании рейтинга учитывались популярность блогера, количество подписчиков, упоминания в СМИ, поддержка Украины и Сил обороны и "зашкварность". Голосование за фаворитов аудитории стартовало 16 сентября. Голосование продолжалось до 14 октября. Сейчас уже известны результаты.

Так, с 28 августа по 12 сентября редакция Фокуса сначала принимала заявки от читателей через гугл-форму. По итогам этого, а также редакционной инициативы, сформировался список из более 200 человек. Далее было голосование. Чтобы поддержать своих любимчиков пользователи сети заходили к ним на карточку и нажимали кнопку "Голосовать".

Блогеры в рейтинге были разделены по категориям:

политика;

бизнес;

наука и техника;

стиль жизни;

досуг и развлечения;

здоровье и спорт;

культура;

селебрити;

милитари;

юмор

"Топ 50 блогеров Украины" редакция публикует после окончательного подсчета и финальной проверки на использование ботоферм или закупки голосов на биржах.

Рейтинг Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024"

1. Максим Жорин / "Милитари" - майор ВСУ, экс-командир легендарного полка "Азов". Он профессиональный военный, сейчас занимает должность заместителя командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, которая проявила себя на самых тяжелых направлениях: освобождала Херсонщину, поселки Донецкой области, вела тяжелые бои под Бахмутом и в Авдеевке.

Максим Жорин Фото: Из открытых источников

2. Стася Макеева / "Стиль жизни" — блогер, которая снимает видео для ТикТок с трехлетней дочерью Мишель. Девочка является героиней большинства видеороликов, которые публикует семья.

Стася Макеева Фото: instagram.com/stasya_makeeva

3. Станислав Бунятов ("Осман") / "Милитари" — 23-летний военный, автор Telegram-канала "Говорят Снайпер", командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ.

Станислав Бунятов

4. Олег Машуковский / "Селебрити" — начинал свою карьеру как мастер бьюти-индустрии, а уже потом начал заниматься блогерской деятельностью и сниматься в различных проектах.

Олег Машуковский Фото: Скриншот

5. Кэнди Суперстар / "Стиль жизни" — 25-летняя украинская блогерша-миллионщица. Ведет блог о своей жизни, стараясь транслировать позитив и создавать уникальный контент.

Кэнди Суперстар

6. Баба Даша (Дарья Пазюк) / "Стиль жизни" -35-летняя блогер, бизнесвумен, жена и мама троих сыновей из Новомосковска Днепропетровской области.

Баба Даша (Дарья Пазюк)

7. Диана Козачок (Дианория) / "Стиль жизни" — во время беременности девушка вела блог о беременности и материнстве, сейчас же с удовольствием делится моментами воспитания ребенка не только в Іnstagram, но и на YouTube-канале "Мамское движение", который ведет вместе с блогерами Яной Варварук и Марией Кулик.

Диана Козачок (Дианория) Фото: instagram.com/dianoriya/

8. Владимир Золкин / "Милитари" — украинский журналист, общественный активист, блогер, автор ютуб-канала Volodymyr Zolkin. Канал открыт в январе 2019 года, содержит 1 534 видео, которые просмотрели 1 223 108 766 раз.

Владимир Золкин

9. Александр Волошин / "Стиль жизни" — много лет занимается блогерской деятельностью. Начинал он с рекламы товарного бизнеса, а затем перерос в сольного исполнителя собственных песен, коуча, который учит развивать собственный бизнес в социальных сетях с нуля, и интервьюера с собственным ютуб-каналом.

Александр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

10. Дмитрий Карпенко ("Апостол") / "Милитари" — стал известным как коллега другого журналиста и блогера — Владимира Золкина. Они вместе основали проект общения с российскими военнопленными и их родными в 2022 году, сотрудничая с проектом "Ищи своих".

Дмитрий Карпенко Фото: скріншот

11. Роберт Бровди ("Мадьяр") — военнослужащий, основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра". До полномасштабного вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, является соучредителем арт-фонда "БровдиАрт".

12. Анастасия Скальницкая — флорист, блогер, ранее известная как Талпа. Анастасия родом из Николаева, стала популярной после участия вместе с комиком Марком Куцеваловым в шоу "Пара на миллион". Позиционирует себя не только как специалист по составлению букетов и цветочных композиций, но и как эксперт по монетизации в Instagram.

13. Александр Ярмак — больше известен как рэп-исполнитель и артист, но с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины он добровольно стал на защиту Родины. Сейчас, кроме певческой карьеры, активно развивается в военном направлении.

14. Юлия Вербинец (Верба)" — 21-летняя украинская блогерка, инфлюенсерка, начала заниматься блогерством с 11 лет. Впервые зарегистрировалась в Instagram в 2017-м, когда девушке было 14. Юля Верба имеет многочисленные достижения, в частности в 2019 году получила премию "Лучший лайфстайл-блогер" от платформы Blogger Zone, в 2020-м она вошла в топ 30 самых популярных инфлюенсеров Forbes.

15. Андрей Коваленко — лейтенант Сил обороны, глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО. В ведомстве он подробно рассказывает о примерах российской пропаганды и как не стать ее жертвой.

16. Давид Касаткин (Химик) - военный полка "Азов" родом из Мариуполя. Побывал в российском плену. Сейчас готовит "азовцев" как офицер-инструктор по боевой подготовке. В соцсетях постит личные фото и видео с фронта, пишет посты о войне в Украине.

17. Виталий Дрибница — является одним из самых известных видеоблогеров Украины на историческую тематику. Виталий живет в Белой Церкви, имеет историческое образование, преподавал в Белоцерковском гуманитарно-педагогическом колледже. Также является соавтором украинских учебников по истории Украины для общеобразовательных школ.

18. Виктория Бакалова — 26-летняя блогер, родом из Черкасс. Участвовала в различных развлекательных шоу на телевидении, а именно "Холостяк", "Богиня шопинга", "Лига смеха" и т.д., сотрудничала с кастинг-отделом "Нового канала". Виктория открыла собственное affiliate-focused digital агентство "Я БРЕНД", является соведущей Youtube-шоу Okay Eva Bar.

19. Игорь Лаченков — украинский блогер, создавший Telegram-канал "Лачен пишет" с новостями, на который подписаны более 1,5 млн пользователей. Другой проект Лаченкова — Telegram-канал "Бро скинул мем", где публикуется юмористический контент. Активно занимается волонтерством.

20. Михаил Лебига - 26-летний стример и блогер родом из Хмельницкой области. Он активно ведет Twitch с осени 2022 года, на который сейчас подписаны 371 тысяча человек. Лебига стал популярным, записывая разговорные трансляции: смотрел и комментировал телепрограммы и видео из сети, а именно украинские шоу, интервью и теледебаты.

21. Евгений Мороз — волонтер и историк, который родился на Полтавщине. Имеет историческое образование. Получил известность благодаря своей просветительской деятельности, которую ведет в Youtube, в основном общаясь с россиянами и пытаясь донести до них информацию об украинских исторических событиях, которые замалчивала советская власть и замалчивает российская власть теперь.

22. Офицер+ (Алекс) - 24-летний Александр, офицер, автор Telegram-канала "Офицер ✙". В нем боец публикует актуальную информацию, которую получает от своих товарищей с разных направлений на фронте. Блог не только освещает события с передовой, но и является полезным для боевых подразделений.

23. Алексей Арестович — украинский политический деятель, блогер, колумнист. Имеет диплом военного переводчика. Был актером в киевском театре-студии "Черный квадрат", также работал в ГУР. Изучал теологию в Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского.

24. Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, активист, блогер, волонтер, экс-глава одесского "Правого сектора". Один из самых популярных военных блогеров в Украине, он открыто высказывает свои мысли относительно российско-украинской войны и проблем в ВСУ.

25. Евгений Карась - 36-летний украинский блогер, общественный деятель и активист. Лидер организации "С14". Участвовал в российско-украинской войне в районе Волновахи. Позже присоединился к батальону "Гарпун", который специализировался на разведке и осуществлял антидиверсионную деятельность. Известен своей непримиримой позицией в отношении УПЦ (МП).

26. Кирилл Сазонов — военный блогер и политический эксперт, которого признают одним из самых цитируемых политологов Украины. В июле 2024 года стал четвертым в рейтинге цитирования в СМИ среди политических экспертов по версии УИП. Сазонов освещает события на фронте, развенчивает вражеские ИПСО, комментирует общественно-политические события.

27. Денис Христов (Голландец) — телеведущий, блогер и волонтер. В мирное время работал на утреннем шоу Guten Morgen на телеканале М1. Активно занимается волонтерской работой, вывозит людей и животных с прифронтовых территорий и обеспечивает гуманитарной помощью тех, кто остается там проживать. Блог Христова в Instagram превратился в платформу, где он показывает процесс эвакуации людей, количество которых уже составляет несколько сотен.

28. Юрий Романенко - 47-летний украинский политолог, шеф-редактор интернет-издания "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего. Сейчас ведет YouTube-канал, где публикует беседы с экспертами и военными на темы: политика, армия, война и экономика. Также имеет блоги в Facebook и Telegram.

29. Виктор Розовый — украинский комик, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — военнослужащий 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ. Успех на телевидении Розовый подкрепил участием в шоу "Игры приколов", съемками в фильме "Сумасшедшая свадьба", сериалах "Звездочеты" и "Страна У".

30. Людмила Калабуха - эксперт по продажам и переговорам, бизнес-тренер, блогер и писательница. Широкую известность приобрела благодаря своим тренингам и книгам, которые пишет только на основе собственного опыта и историй людей, которым помогла встать на ноги. В бизнес пришла, как она сама говорит "начав с улиц 90-х".

31. Денис Прокопенко (Редис) — 33-летний украинский военнослужащий с позывным "Редис", командир бригады "Азов", подполковник Нацгвардии Украины, Герой Украины. С 2014-го — участник российско-украинской войны. Героя Украины получил после полномасштабного вторжения РФ — 19 марта 2022 года.

32. Дмитрий Варварук — украинский блогер и автор песен. Сооснователь украиноязычного блогерского проекта "Сільрада" на YouTube. Создает пародии и развлекательный контент. Именно благодаря шуточным видео Дима стал популярным в сети.

33. Ирина Пистрюга — учительница начальных классов, которая стала блогером. Ирина показывает свою личную жизнь, делится опытом медитаций, путешествиями, а также поет и танцует. Создала собственное приложение по духовным практикам, чтобы помочь другим стать на путь духовности.

34. Катя Автомонова — 26-летняя блогерша, которая называет себя гуру по AliExpress. В своем блоге она показывает луки, которые составляет из товаров именно с сайта. Также девушка имеет закрытый Telegram-канал, на котором делится ссылками на интересные товары с торговой площадки. Она делает обзоры, учит правильно выбирать их и заказывать.

35. Дмитрий Комаров — украинский журналист, путешественник, фотограф. Заслуженный журналист Украины. Стал известен благодаря своему проекту "Мир наизнанку" о путешествиях в разные страны. Кроме того, в 2021 году у него появился новый авторский проект о путешествиях по Украине "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым".

36. Николай Давидюк - украинский политолог, общественный деятель и блогер, который ведет YouTube-канал о политике и новостях. Является автором двух книг: "Как работает путинская пропаганда" и "Как сделать Украину успешной". В 2019-м был политтехнологом партии "Голос" и кандидатом в народные депутаты Украины от этой же партии. Однако в Верховную Раду не прошел.

37. Яна Дога — украинский TikTok-блогер с многомиллионной аудиторией. На странице в Instagram публикует семейные фото с мужем и сыном, а также не скрывает дорогих покупок. Вместе с мужем блогер создала проект Freelance U, который предлагает украинцам обучение в сфере СММ. Также она имеет собственный бренд уходовой косметики STEYA. В TikTok Дога публикует скетчи и видео о собственной жизни.

38. Александра Петрайчук — уроженка Днепра Александра Петрайчук считается владелицей самого сексуального блога с 2020 года, а все потому, что темой ее блога являются отношения, секс и интимные штучки. Чтобы инстаграм не блокировал ее страницу Александра разработала собственный словарь терминов.

39. Алексей Суровцев - известный украинский актер театра и кино, хореограф и зоозащитник и владелец приюта для кошек "Бородатая Котомамуля". Снимался в телесериале "След", "Домик на счастье", "Люся интерн". Участвовал в различных телепроектах.

40. Даниил Щербаков - 43-летний украинский общественный деятель, бизнесмен, филантроп, волонтер и основатель и руководитель общественной организации HELPER Ukraine. Орден за заслуги от Президента Украины и активно поддерживает Вооруженные Силы Украины.

41. Анна Алхим — 33-летняя блогер, ее настоящее имя — Буряченко Анна Николаевна. В 2016 году снялась в клипе группы НеАнгелы "Сережа", также участвовала в развлекательных шоу на "Новом канале" и ТРК "Украина".

42. Вадим Герасимович — украинский ведущий. Свою журналистскую деятельность начал в юном возрасте — в 12 лет стал корреспондентом киевского информационного агентства "Юн — Пресс". Был ведущим интернет-телевидения "ActiveTV", а еще через 2 года перешел на YouTube-канал "Politeka on-line", где работает по сей день.

43. Даша Квиткова — начинала свою карьеру блогера еще в студенческие времена. Впоследствии девушка устроилась работать в сеть салонов красоты G.Bar. Ее жизнь стремительно изменилась после того, как она приняла участие в проекте "Холостяк", став победительницей.

44. Эсти Рогова - 23-летняя блогерша, которая вместе со своей сестрой-близняшкой Евой Мишаловой ведет совместный блог под названием Yevaesty. В нем девушки рассказывают о своей жизни, работе и семье. Блогеры часто поднимают тему girly girl (дословный перевод — "женская девушка").

45. Пес Патрон - 5-летняя собака породы джек-рассел-терьер, которая захватила украинские сердца благодаря своей "работе" сапером. Хвостатый является известным талисманом черниговских пиротехников ГСЧС. Он первым в истории получил титул "Пса Доброй Воли" от UNICEF.

46. Виталий Портников - 57-летний украинский публицист, писатель и журналист. Был одним из первых советских парламентских корреспондентов. С 1990 года сотрудничает с Радио Свобода как корреспондент украинской службы радиостанции в Москве и является ведущим ряда программ российской службы. Основатель и ведущий телевизионной дискуссионной программы "Политклуб", выходящей в эфире телеканала "Эспрессо". Работал научным сотрудником программы Future of Ukraine в Visegrad Insight.

47. Mortis Aeterna - в своем Telegram-канале автор делится собственными наблюдениями, а также информацией от других OSINT-расследователей, военных обозревателей и экономических аналитиков. Часто публикуются подсчеты потерянной техники Украины и РФ, объемы перевозок по российским железным дорогам и другие данные военного времени. Ряд постов посвящен развитию военно-промышленной базы Украины, в частности беспилотным системам.

48. Алина Шаманская — 36-летняя украинская блогерша и журналистка. Работала на "1+1", а затем стала ведущей программы "Будь в курсе!" на канале Tonis. Недавно она стала амбассадором Конгресса местных и региональных властей и ведущей нового проекта "Диалоги силы".

49. Николас Карма — 29-летний украинский блогер и певец, который родился на Львовщине. По образованию он хореограф и актер драмтеатра и кино. Стал известен благодаря рубрике в Instagram "Сколько стоит Look?", где он интересуется стоимостью одежды прохожих.

50. Юрий Гавалко - является YouTube-блогером с 2018 года. На видеохостинге у него есть собственный канал "Обзор UA", где он рассказывает о технологических новинках простым и доступным языком. Юрий делает обзоры, снимает распаковки, дает советы тем, кто увлечен электроникой, ИТ, бытовой техникой. Канал содержит множество плейлистов на разные темы.