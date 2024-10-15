Рейтинг Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024": визначено переможця (фото)

Користувачі мережі впродовж місяця обирали найкращих блогерів з-поміж 200 кандидатів — інфлюенсерів у сфері мілітарі, політики, бізнесу, стилю життя, науки й техніки та гумору. За підсумками голосування два місця у першій п'ятірці посіли чинні військовослужбовці.

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14 жовтня завершилося голосування за улюбленого блогера в рейтингу Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024". До списку кандидатів увійшли понад 200 інфлюенсерів. Під час формування рейтингу враховувалися популярність блогера, кількість підписників, згадки в ЗМІ, підтримка України та Сил оборони й "зашкварність". Голосування за фаворитів аудиторії стартувало 16 вересня. Голосування тривало до 14 жовтня. Наразі вже відомі результати.

Так, від 28 серпня до 12 вересня редакція Фокусу спочатку приймала заявки від читачів через гугл-форму. За підсумками цього, а також редакційної ініціативи, сформувався список з понад 200 людей. Далі було голосування. Щоб підтримати своїх улюбленців користувачі мережі заходили до них на картку і натискали кнопку "Голосувати".

Блогери у рейтингу були поділені за категоріями:

політика;

бізнес;

наука й техніка;

стиль життя;

дозвілля та розваги;

здоровʼя та спорт;

культура;

селебріті;

мілітарі;

гумор

"Топ 50 блогерів України" редакція публікує після остаточного підрахунку та фінальної перевірки на використання ботоферм або закупівлі голосів на біржах.

Рейтинг Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024"

1. Максим Жорін / "Мілітарі" — майор ЗСУ, екскомандир легендарного полку "Азов". Він професійний військовий, зараз обіймає посаду заступника командира 3-ї Окремої штурмової бригади, яка проявила себе на найважчих напрямках: звільняла Херсонщину, селища Донецької області, вела важкі бої під Бахмутом і в Авдіївці.

Максим Жорін Фото: З відкритих джерел

2. Стася Макєєва /"Стиль життя" — блогерка, яка знімає відео для ТікТок з трирічною донькою Мішель. Дівчинка є героїнею більшості відеороликів, які публікує родина.

Стася Макєєва Фото: instagram.com/stasya_makeeva

3. Станіслав Бунятов ("Осман") / "Мілітарі" — 23-річний військовий, автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер", командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ.

Станіслав Бунятов

4. Олег Машуковський / "Селебріті" — починав свою кар’єру як майстер б’юті-індустрії, а вже згодом почав займатися блогерською діяльністю та зніматися в різних проєктах.

Олег Машуковський Фото: Скріншот

5. Кенді Суперстар / "Стиль життя" — 25-річна українська блогерка-мільйонниця. Веде блог про своє життя, намагаючись транслювати позитив і створювати унікальний контент.

Кенді Суперстар

6. Баба Даша (Дар'я Пазюк) / "Стиль життя" —35-річна блогерка, бізнесвумен, дружина та мама трьох синів із Новомосковська Дніпропетровської області.

Баба Даша (Дар'я Пазюк)

7. Діана Козачок (Діанорія) / "Стиль життя" — під час вагітності дівчина вела блог про вагітність і материнство, зараз же із задоволенням ділиться моментами виховання дитини не лише в Іnstagram, а й на YouTube-каналі "Мамський рух", який веде разом із блогерками Яною Варварук та Марією Кулик.

Діана Козачок (Діанорія) Фото: instagram.com/dianoriya/

8. Володимир Золкін / "Мілітарі" — український журналіст, громадський активіст, блогер, автор ютуб-каналу Volodymyr Zolkin. Канал відкрито в січні 2019 року, він містить 1 534 відео, які переглянули 1 223 108 766 разів.

Володимир Золкін

9. Олександр Волошин / "Стиль життя" — багато років займається блогерською діяльністю. Починав він із реклами товарного бізнесу, а згодом переріс у сольного виконавця власних пісень, коуча, який вчить розвивати власний бізнес у соціальних мережах з нуля, та інтерв’юера з власним ютуб-каналом.

Олександр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

10. Дмитро Карпенко ("Апостол") / "Мілітарі" — став відомим як колега іншого журналіста та блогера — Володимира Золкіна. Вони разом заснували проєкт спілкування з російськими військовополоненими та їх рідними у 2022 році, співпрацюючи з проєктом "Ищи своих".

Дмитро Карпенко Фото: Скріншот

11. Роберт Бровді ("Мадяр") — військовослужбовець, засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". До повномасштабного вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, є співзасновником артфундації "БровдіАрт".

12. Анастасія Скальницька — флористка, блогерка, раніше відома як Талпа. Анастасія родом із Миколаєва, стала популярною після участі разом із коміком Марком Куцеваловим у шоу "Пара на мільйон". Позиціонує себе не тільки як фахівчиню у складанні букетів і квіткових композицій, а й як експертку з монетизації в Instagram.

13. Олександр Ярмак — більше відомий як реп-виконавець та артист, але від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України він добровільно став на захист батьківщини. Зараз, окрім співочої кар’єри, активно розвивається у військовому напрямі.

14. Юлія Вербинець (Верба) — 21-річна українська блогерка, інфлюєнсерка, почалася займатися блогерством з 11 років. Вперше зареєструвалася в Instagram у 2017-му, коли дівчині було 14. Юля Верба має численні досягнення, зокрема у 2019 році отримала премію "Кращий лайфстайл-блогер" від платформи Blogger Zone, у 2020-му вона увійшла в топ 30 найпопулярніших інфлюенсерів Forbes.

15. Андрій Коваленко — лейтенант Сил оборони, очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (ЦПД РНБО. У відомстві він детально розповідає про приклади російської пропаганди та як не стати її жертвою.

16. Давид Касаткін (Хімік) — військовий полку "Азов" родом із Маріуполя. Побував у російському полоні. Нині готує "азовців" як офіцер-інструктор з бойової підготовки. У соцмережах постить особисті фото та відео з фронту, пише пости про війну в Україні.

17. Віталій Дрібниця — є одним із найвідоміших відеоблогерів України на історичну тематику. Віталій живе у Білій Церкві, має історичну освіту, викладав у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному коледжі. Також є співавтором українських підручників з історії України для загальноосвітніх шкіл.

18. Вікторія Бакалова — 26-річна блогерка, родом з Черкас. Брала участь у різних розважальних шоу на телебаченні, а саме "Холостяк", "Богиня шопінгу", "Ліга сміху" тощо, співпрацювала з кастинг-відділом "Нового каналу". Вікторія відкрила власну affiliate-focused digital агенцію "Я БРЕНД", є співведучою Youtube-шоу Okay Eva Bar.

19. Ігор Лаченков — український блогер, який створив Telegram-канал "Лачен пише" з новинами, на який підписані понад 1,5 млн користувачів. Інший проєкт Лаченкова — Telegram-канал "Бро скинув мем", де публікується гумористичний контент. Активно займається волонтерством.

20. Михайло Лебіга — 26-річний стример і блогер родом із Хмельниччини. Він активно веде Twitch з осені 2022 року, на який наразі підписані 371 тисяча людей. Лебіга став популярним, записуючи розмовні трансляції: дивився й коментував телепрограми та відео з мережі, а саме українські шоу, інтерв’ю та теледебати.

21. Євген Мороз — волонтер та історик, який народився на Полтавщині. Має історичну освіту. Здобув популярність завдяки своїй просвітницькій діяльності, яку веде у Youtube, здебільшого спілкуючись із росіянами та намагаючись донести до них інформацію про українські історичні події, які замовчувала радянська влада та замовчує російська влада тепер.

22. Офіцер+ (Алекс) — 24-річний Олександр, офіцер, автор Telegram-каналу "Офіцер ✙". У ньому боєць публікує актуальну інформацію, яку отримує від своїх товаришів із різних напрямків на фронті. Блог не лише висвітлює події з передової, а й є корисним для бойових підрозділів.

23. Олексій Арестович — український політичний діяч, блогер, колумніст. Має диплом військового перекладача. Був актором у київському театрі-студії "Чорний квадрат", також працював у ГУР. Вивчав теологію в Інституті релігійних наук святого Фоми Аквінського.

24. Сергій Стерненко — український суспільний діяч, активіст, блогер, волонтер, ексголова одеського "Правого сектору". Один із найпопулярніших військових блогерів в Україні, він відкрито висловлює свої думки щодо російсько-української війни та щодо проблем в ЗСУ.

25. Євген Карась — 36-річний український блогер, громадський діяч та активіст. Лідер організації "С14". Брав участь у російсько-українській війні в районі Волновахи. Пізніше приєднався до батальйону "Гарпун", який спеціалізувався на розвідці та здійснював антидиверсійну діяльність. Відомий своєю непримиренною позицією щодо УПЦ (МП).

26. Кирило Сазонов — військовий блогер і політичний експерт, якого визнають одним із найбільш цитованих політологів України. У липні 2024 року став четвертим у рейтингу цитування у ЗМІ серед політичних експертів за версією УІП. Сазонов висвітлює події на фронті, розвінчує ворожі ІПСО, коментує суспільно-політичні події.

27. Денис Христов (Голландець) — телеведучий, блогер і волонтер. У мирний час працював на ранковому шоу Guten Morgen на телеканалі М1. Активно займається волонтерською роботою, вивозить людей і тварин з прифронтових територій і забезпечує гуманітарною допомогою тих, хто залишається там проживати. Блог Христова в Instagram перетворився на платформу, де він показує процес евакуації людей, кількість яких уже становить декілька сотень.

28. Юрій Романенко — 47-річний український політолог, шеф-редактор інтернет-видання "Хвиля", співзасновник Українського інституту майбутнього. Наразі веде YouTube-канал, де публікує бесіди з експертами та військовими на теми: політика, армія, війна й економіка. Також має блоги у Facebook і Telegram.

29. Віктор Розовий — український комік, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну — військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ. Успіх на телебаченні Розовий підкріпив участю у шоу "Ігри приколів", зйомками у фільмі "Скажене весілля", серіалах "Зірконавти" та "Країна У".

30. Людмила Калабуха — експертка з продажів та переговорів, бізнес-тренерка, блогерка та письменниця. Широку популярність набула завдяки своїм тренінгам і книгам, які пише лише на основі власного досвіду та історій людей, яким допомогла встати на ноги. У бізнес прийшла, як вона сама каже "почавши з вулиць 90-х".

31. Денис Прокопенко (Редис) — 33-річний український військовослужбовець із позивним "Редіс", командир бригади "Азов", підполковник Нацгвардії України, Герой України. З 2014-го — учасник російсько-української війни. "Героя України" здобув після повномасштабного вторгнення РФ — 19 березня 2022 року.

32. Дмитро Варварук — український блогер і автор пісень. Співзасновник україномовного блогерського проєкту "Сільрада" на YouTube. Створює пародії та розважальний контент. Саме завдяки жартівливим відео Діма став популярним у мережі.

33. Ірина Пістрюга — вчителька початкових класів, яка стала блогеркою. Ірина показує своє особисте життя, ділиться досвідом медитацій, подорожами, а також співає і танцює. Створила власний застосунок із духовних практик, щоб допомогти іншим стати на шлях духовності.

34. Катя Автомонова — 26-річна блогерка, яка називає себе гуру з AliExpress. У своєму блозі вона показує луки, які складає з товарів саме з сайту. Також дівчина має закритий Telegram-канал, на якому ділиться посиланнями на цікаві товари з торговельного майданчика. Вона робить огляди, навчає правильно обирати їх та замовляти.

35. Дмитро Комаров — український журналіст, мандрівник, фотограф. Заслужений журналіст України. Став відомий завдяки своєму проєкту "Світ навиворіт" про подорожі до різних країн. Окрім того, 2021 року в нього з'явився новий авторський проєкт про подорожі Україною "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

36. Микола Давидюк — український політолог, громадський діяч та блогер, який веде YouTube-канал про політику і новини. Є автором двох книг: "Як працює путінська пропаганда" та "Як зробити Україну успішною". 2019-го був політтехнологом партії "Голос" і кандидатом у народні депутати України від цієї ж партії. Однак до Верховної Ради не пройшов.

37. Яна Дога — українська TikTok-блогерка з багатомільйонною аудиторією. На сторінці в Instagram публікує сімейні фото з чоловіком і сином, а також не приховує коштовних покупок. Разом із чоловіком блогерка створила проєкт Freelance U, який пропонує українцям навчання у сфері СММ. Також вона має власний бренд доглядової косметики STEYA. У TikTok Дога публікує скетчі та відео про власне життя.

38. Олександра Петрайчук — уродженка Дніпра Олександра Петрайчук вважається власницею найсексуальнішого блогу з 2020 року, а все тому, що темою її блогу є стосунки, секс та інтимні штучки. Щоб інстаграм не блокував її сторінку Олександра розробила власний словник термінів.

39. Олексій Суровцев — відомий український актор театру та кіно, хореограф та зоозахисник і власник притулку для котів "Бородата Котомамуля". Знімався у телесеріалі "Слід", "Будиночок на щастя", "Люся інтерн". Брав участь у різноманітних телепроєктах.

40. Данило Щербаков — 43-річний український громадський діяч, бізнесмен, філантроп, волонтер та засновник і керівник громадської організації HELPER Ukraine. Орден за заслуги від Президента України та активно підтримує Збройні Сили України.

41. Анна Алхім — 33-річна блогерка, її справжнє імʼя — Буряченко Ганна Миколаївна. У 2016 році знялася в кліпі групи НеАнгели "Сережа", також брала участь у розважальних шоу на "Новому каналі" й ТРК "Україна".

42. Вадим Герасимович — український ведучий. Свою журналістську діяльність розпочав у юному віці — у 12 років став кореспондентом київської інформаційної агенції "Юн — Прес". Був ведучим інтернет-телебачення "ActiveTV", а ще через 2 роки перейшов на YouTube-канал "Politeka on-line", де працює донині.

43. Даша Квіткова — починала свою кар’єру блогерки ще у студентські часи. Згодом дівчина влаштувалася працювати в мережу салонів краси G.Bar. Її життя стрімко змінилося після того, як вона взяла участь у проєкті "Холостяк", ставши переможницею.

44. Есті Рогова — 23-річна блогерка, яка разом зі своєю сестрою-близнючкою Євою Мішаловою веде спільний блог під назвою Yevaesty. У ньому дівчата розповідають про своє життя, роботу та родину. Блогерки часто підіймають тему girly girl (дослівний переклад — "жіноча дівчина").

45. Пес Патрон — 5-річний собака породи джек-рассел-тер’єр, який захопив українські серця завдяки своїй "роботі" сапером. Хвостатий є відомим талісманом чернігівських піротехніків ДСНС. Він першим в історії отримав титул "Пса Доброї Волі" від UNICEF.

46. Віталій Портніков — 57-річний український публіцист, письменник і журналіст. Був одним із перших радянських парламентських кореспондентів. З 1990 року співпрацює з Радіо Свобода як кореспондент української служби радіостанції в Москві і є ведучим низки програм російської служби. Засновник і ведучий телевізійної дискусійної програми "Політклуб", що виходить в ефірі телеканалу "Еспресо". Працював науковим співробітником програми Future of Ukraine в Visegrad Insight.

47. Mortis Aeterna — у своєму Telegram-каналі автор ділиться власними спостереженнями, а також інформацією від інших OSINT-розслідувачів, військових оглядачів та економічних аналітиків. Часто публікуються підрахунки втраченої техніки України і РФ, обсяги перевезень російськими залізницями та інші дані воєнного часу. Низку постів присвячено розвитку військово-промислової бази України, зокрема безпілотним системам.

48. Аліна Шаманська — 36-річна українська блогерка та журналістка. Працювала на "1+1", а потім стала ведучою програми "Будь в курсі!" на каналі Tonis. Нещодавно вона стала амбасадоркою Конгресу місцевих і регіональних влад та ведучою нового проєкту "Діалоги сили".

49. Ніколас Карма — 29-річний український блогер і співак, який народився на Львівщині. За освітою він хореограф і актор драмтеатру та кіно. Став відомий завдяки рубриці в Instagram "Скільки коштує Look?", де він цікавиться вартістю одягу перехожих.

50. Юрій Гавалко — є YouTube-блогером із 2018 року. На відеохостингу в нього є власний канал "Огляд UA", де він розповідає про технологічні новинки простою і доступною мовою. Юрій робить огляди, знімає розпакування, дає поради тим, хто захоплений електронікою, ІТ, побутовою технікою. Канал містить безліч плейлистів на різні теми.