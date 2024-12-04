Рекорд по длительности военного положения: что происходит в Южной Корее и кто за этим стоит

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель на несколько часов напомнил, как выглядит диктатура. Не посоветовавшись с парламентом, он неожиданно ввел военное положение: армейские подразделения быстро перекрыли улицы Сеула. Фокус разобрался, что подтолкнуло президента реализовать столь рискованную идею, почему она провалилась и что ждет страну.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря удивил всю страну. Неожиданно он ввел военное положение, оправдав решение тем, что оппозиционная ему Демократическая партия "Тобуро" якобы "сеет хаос в стране и действует в интересах КНДР". Многие западные обозреватели увидели в этом поступке отголоски военных диктатур тоталитарных режимов.

Последний раз подобные события в стране происходили более 40 лет назад, когда ей управляли авторитарные лидеры и генералы. Военное положение в Южной Корее вводилось в 1979 году после убийства диктатора Пак Чон Хи. Тогда спецподразделения жестоко расправлялись с демократическими активистами, студентами из города Кванджу, убив около 200 человек.

Вечером 3 декабря военные вновь получили полноту власти: была запрещена вся политическая деятельность, работа парламента, местных советов, политических партий и ассоциаций, митинги, демонстрации и забастовки. СМИ переходили под контроль командования и подвергались жесткой цензуре.

Полицейские старались не пустить оппозиционеров в парламент

Несмотря на спецназ, полицию и возведение баррикад, тысячи протестующих собрались у здания Национальной ассамблеи требовать отмены военного положения. Оппозиционные политики пролезали в парламент через окна здания, чтобы проголосовать за отмену президентского указа. Конституция Южной Кореи позволяет это сделать в случае одобрения большинством депутатов.

Спустя шесть часов затея Юна провалилась: 190 из 300 депутатов своими голосами отменили военное положение. Оппозиционные политики на этом не остановились и внесли законопроект об импичменте главе государства, за документ проголосуют 6 или 7 декабря. Несколько советников президента и министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен на этом фоне подали в отставку.

"Необдуманные действия Юна ввергли Южную Корею в политический хаос и поставили под угрозу его собственную политическую судьбу", — отмечает агентство Yonhup.

Если парламент поддержит импичмент, полномочия Юн Сок Еля приостановят, а премьер-министр будет исполнять обязанности президента. Далее решение по отставке президента утверждает Конституционный суд и в течение 60 дней проводятся выборы. Если суд отменит импичмент, Юн может сохранить пост.

Внутренняя политическая кухня Сеула или "след КНДР"?

Президент вместе с министром обороны единолично ввели военное положение, не посоветовавшись с представителями "Силы народа". Такой поступок говорит о внутреннем политическом разладе, позиции президента уже нельзя назвать крепкими, отмечает в беседе с Фокусом эксперт-кореевед Николай Полищук.

Стороны противостояния с самого начала стремились не выходить за рамки правового поля и тем более не устраивать кровопролитие. Любые заявления о попытке военного переворота или противостояния армии и гражданских некорректны, подчеркивает он.

"Президент Южной Кореи — это консерватор со своим видением развития страны. Левопопулистская оппозиция получила большинство в парламенте, она представлена демократами. Естественно, при таком соотношении сил велики риски разногласий. Правительство сформировал президент, так как форма правления в Южной Корее — президентская, что не нравится депутатам", — объясняет специалист.

Главная угроза президентству Юна, по уточнению аналитика, исходила от его политических оппонентов. На апрельских выборах в законодательные органы его партия уступила демократам, которые получили 192 из 300 мест в Национальной ассамблее. Оппозиционеры сразу занялись расследованием коррупционных схем с участием приближенных к Юну чиновников.

Также Юн вынужден был извиняться за череду скандалов с участием его жены Ким Кен Хи. Ее обвиняли в торговле влиянием, манипулировании акциями и принятии дорогого подарка — сумки Dior стоимостью более 2 000 долларов.

"Законодательство Южной Кореи запрещает политикам и их супругам принимать дорогие подарки. Но стоит понимать, что событиям вечера 3 декабря предшествовала работа по свержению президента и министра обороны. Подарок жене — лишь оправдание этих шагов", — подчеркивает Полищук.

Тем временем в России и КНДР видят политическую нестабильность Южной Кореи и в будущем сделают правильные для себя выводы. Пхеньян не успел воспользоваться турбулентностью в Сеуле, так как события происходили слишком быстро. Кроме этого в столице Южной Кореи расположена военная база США, что тоже защищает от эскалации, отмечает эксперт-международник Максим Яли.

Парламент разделится? Насколько реализуем импичмент президенту Южной Кореи

В действиях южнокорейского лидера 3 декабря просматривалось желание "сыграть на опережение", предотвратить объявление импичмента. У Демократической партии достаточно сильный вес и ресурсы, ведь она аффилирована с Демпартией США, продолжает Максим Яли.

"Дональд Трамп победил на выборах, Юн Сок Ель хотел воспользоваться моментом межвластия в США и провернуть такой трюк, но потерпел фиаско", — говорит эксперт.

В истории Южной Кореи, по его словам, неоднократно были схожие прецеденты с главами государства. Особенно часто это замечалось в 70-80-х годах прошлого века.

"Удастся ли провести импичмент? Нужно собрать две трети голосов парламента, то есть минимум 200 человек. Сейчас оппозиции не хватает еще восьми голосов от руководящей партии. Но ведь на отмену военного положения хватило голосов, поэтому все возможно. Cитуация может повернуться и в сторону досрочных парламентских выборов", — считает Яли.

Президентская партия "Сила народа" имеет в парламенте 108 мест, ее глава Хан Дон Хун был против ввода военного положения и неясно, как ее члены проголосуют по вопросу импичмента, подытожил эксперт.

Напомним, военные Южной Кореи недавно испытывали боеприпасы на советской технике. Танки Т-80У и боевые машины пехоты БМП-3 использовали в качестве мишеней, чтобы проверить эффективность вооружений против средств противника, включая армию КНДР.

В конце декабря 2024 года в Сеул прибыла украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым для встречи с президентом Юн Сок Елем. Умеров не ответил на вопросы журналистов, просил ли он во время переговоров оружие для ВСУ.