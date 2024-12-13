Новая "зрада" или правильное решение: почему пограничникам делегируют закупки оружия на 23 млрн грн

Правительственная инициатива о делегировании Госпогранслужбе полномочий на оборонные закупки стоимостью 23 миллиарда гривен вызвала общественную дискуссию. Фокус выяснил, что на самом деле стоит за этой инициативой и какие у нее риски.

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Кабинет Министров распоряжением № 1191 от 29 ноября согласился с предложением Министерства обороны о делегировании Администрации Государственной пограничной службы полномочий для закупки товаров оборонного назначения на 23 млрд гривен для нужд Сил обороны с последующей передачей товаров Вооруженным Силам Украины.

Автор проекта "Наші гроші" Юрий Николов называет это крупнейшей "одноразовой" аферой года.

"Итак 23 миллиарда гривен одним махом хотят вывести на зарубежную "прокладку" со 100-процентной оплатой наперед за оружие, которое никто не видел. Мало того, что его цена завышена, здесь есть риск просто больше никогда не увидеть этой кучи миллиардов", — считает Николов.

В свою очередь в Госпогранслужбе отмечают: они являются неотъемлемой частью Сил обороны Украины.

"Мы имеем сертификат второго уровня распорядителя средств, разрешенный законом для закупок вооружения. К тому же, наши подразделения давно участвуют в боевых действиях, поэтому обеспечение военной техникой — это наша реальная задача", — объясняют в ведомстве.

Чтобы закрыть вопрос о правомерности таких действий, пограничники приводят статистику.

"В этом году мы уже освоили более 36 миллиардов гривен на оборонные закупки, и ни одного срыва поставок не было".

Также в ГПСУ отмечают, что все предложения проходят через Министерство обороны и Генеральный штаб. Кроме того, они работаем только с проверенными поставщиками и получаем самые низкие ценовые предложения на рынке.

К тому, что деньги якобы хотят вывести на зарубежную "прокладку", в ведомстве объясняют, что поставщики, с которыми работает ГПСУ, имеют сертификаты НАТО и длительный опыт на рынке вооружений.

"За последние годы мы заключили десятки контрактов с этими компаниями, и ни разу не имели задержек или невыполненных обязательств", — объясняют пограничники.

Кроме того, каждый поставщик проходит регулярные аудиты в странах ЕС, которые выдают экспортные лицензии.

"Наши подразделения уже оснащены минометами, ствольной артиллерией, РСЗО и даже современными средствами поражения, которые мы сами закупали", — объясняют в ГПСУ на вопрос, есть ли у пограничников соответствующее вооружение, чтобы быть экспертами в типах боеприпасов.

Война — это не только фронт, но и тыловые решения, которые должны обеспечивать скорость и эффективность.

"Мы готовы отвечать на вопросы общественности, но просим одно: не создавайте измен там, где есть только мифы", — резюмируют в Госпогранслужбе.

Напомним, пограничники поймали "трансгендерного" мужчину. Он попытался пересечь границу с Польшей предоставляя документы на имя женщины, которые он якобы получил после операции по смене пола.

Также в ГПСУ рассказали, как украинцы бегут через Тису.