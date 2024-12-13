Нова "зрада" чи правильне рішення: чому прикордонникам делегують закупівлі зброї на 23 млрн грн

Урядова ініціатива про делегування Держприкордонслужбі повноважень на оборонні закупівлі вартістю 23 мільярди гривень викликала суспільну дискусію. Фокус з’ясував, що насправді стоїть за цією ініціативою та які у неї ризики.

Related video

Кабінет Міністрів розпорядженням № 1191 від 29 листопада погодився з пропозицією Міністерства оборони щодо делегування Адміністрації Державної прикордонної служби повноважень для закупівлі товарів оборонного призначення на 23 млрд гривень для потреб Сил оборони з подальшою передачею товарів Збройним Силам України.

Автор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов називає це найбільшою "одноразовою" аферою року.

"Отже 23 мільярди гривень одним махом хочуть вивести на закордонну "прокладку" зі 100-відсотковою оплатою наперед за зброю, яку ніхто не бачив. Мало того, що її ціна завищена, тут є ризик просто більше ніколи не побачити цієї купи мільярдів", — вважає Ніколов.

Зі свого боку у Держприкордонслужбі наголошують: вони є невід’ємною частиною Сил оборони України.

"Ми маємо сертифікат другого рівня розпорядника коштів, дозволений законом для закупівель озброєння. До того ж, наші підрозділи давно беруть участь у бойових діях, тому забезпечення військовою технікою — це наше реальне завдання", — пояснюють у відомстві.

Щоб закрити питання щодо правомірності таких дій, прикордонники наводять статистику.

"У цьому році ми вже освоїли понад 36 мільярдів гривень на оборонні закупівлі, і жодного зриву поставок не було".

Також в ДПСУ наголошують, що всі пропозиції проходять через Міністерство оборони та Генеральний штаб. Крім того, вони працюють тільки з перевіреними постачальниками і отримуємо найнижчі цінові пропозиції на ринку.

До того, що гроші ніби то хочуть вивести на закордонну "прокладку", у відомстві пояснюють, що постачальники, з якими працює ДПСУ, мають сертифікати НАТО і тривалий досвід на ринку озброєнь.

"За останні роки ми уклали десятки контрактів із цими компаніями, і жодного разу не мали затримок чи невиконаних зобов’язань", — пояснюють прикордонники.

Крім того, кожен постачальник проходить регулярні аудити в країнах ЄС, які видають експортні ліцензії.

"Наші підрозділи вже оснащені мінометами, ствольною артилерією, РСЗВ і навіть сучасними засобами ураження, які ми самі закуповували", — пояснюють у ДПСУ на питання, чи є у прикордонників відповідне озброєння, щоб бути експертами в типах боєприпасів.

Війна — це не лише фронт, а й тилові рішення, які мають забезпечувати швидкість і ефективність.

"Ми готові відповідати на питання громадськості, але просимо одне: не створюйте зрад там, де є лише міфи", — резюмують у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, прикордонники зловили "трансгендерного" чоловіка. Він спробував перетнути кордон з Польщею надаючи документи на ім'я жінки, які він нібито отримав після операції зі зміни статі.

Також у ДПСУ розповіли, як українці біжать через Тису.