"Велкам ту окоп": какой путь прошел Кирилл Верес от предпринимателя до комбата 54 ОМБр

В украинскую армию не нужно мобилизовать 18-летних юношей, считает комбат Кирилл Верес. Командир объяснил, что для победы Украине нужно наносить ущерб россиянам в соотношении один к десяти.

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Кирилл Верес, нынешний командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, в 20-летнем возрасте был директором нудистского пляжа на Трухановом острове. Карьеру военнослужащего начал в 2014 году в батальоне полиции Киев-1 в Славянске. Впоследствии был контрразведчиком СБУ и замкомандира 92-й бригады. Верес — один из десяти номинантов в голосовании Фокуса "Українець року": украинцы могут отдать своей голос за легендарного командира.

В первые месяцы полномасштабного вторжения Кирилл Верес участвовал в организации обороны Марьинки Донецкой области. Также руководил контрнаступлением сводных подразделений механизированных батальонов на вынужденно оставленные позиции. Их удалось вернуть.

С февраля 2022 года командует батальоном К-2 54-й ОМБр, держал оборону в направлении Соледар-Северска.

В 2022 году удостоен звания Героя Украины, орденом "Золотая Звезда" — за личное мужество и героизм. В 2023-м награжден Крестом боевых заслуг.

Еще в 2020 году он получил орден Богдана Хмельницкого I ст. за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины и рядом других наград и орденов.

Верес против мобилизации 18-летних

От некоторых командиров поступают сигналы относительно мобилизации с 18 лет. Объясняется это тем, что младшие по возрасту и физически годные бойцы быстрее учатся выполнять боевые задачи. Кирилл Верес не соглашается с таким мнением. По его словам, воевать с 18 лет может быть немного рано.

"Безусловно, есть много командиров подразделений, которые поддерживают противоположные мнения. Они считают, что снижение мобилизационного возраста является нужным. Их видение такое. Возможно, оно правильное в их подразделениях и в их форматах", – добавил Кирилл Верес.

Вместе с тем он признает, что 59-летним достаточно сложно воевать: большая их часть уже не может вести активную фазу обороны или наступления.

По итогам голосования "Рейтинга самых влиятельных украинцев" 2024 года занял 17 место.

На вопрос об отношении к экономическому бронированию и разделению на богатых и бедных Верес задал встречный вопрос о том, смогут ли его бойцы из его подразделения, заработавшие определенный капитал, откупиться.

"Если военнослужащий, который пробыл со мной с начала полномасштабной войны, в среднем за 30 месяцев заработал 30 недель на 120 — 3,6 млн гривен. Пусть потратил половину — теперь он сможет откупиться или нет", — сказал комбат в интервью YouTube-каналу "Фарід говорить".

Насчет демобилизации командир объяснил, что у него есть деньги и он бы с радостью откупился и посидел бы дома.

"Я буду читать, готовиться, смотреть за тенденциями войны. Вернусь через четыре месяца — тупить не буду", — добавил боец.

Вместе с тем Верес добавил, что ряд предпринимателей, если попадут в окоп, то не сделают для подразделения больше других. Но в гражданской жизни они могут обеспечить жизнь сотням.

"Если он зарабатывает миллион, и дает в Вооруженные силы тысячу гривен — велкам ту окоп. А если он зарабатывает миллион и отдает 300-400 тысяч, друг, там от тебя будет намного больше толку. 300-400 тысяч — это два термальных дрона. 400 — это почти три. Если мое подразделение ежемесячно теряет 10, то это 30% моего запаса в месяц. Люди должны делать то, что лучше всего у них выходит", — отметил он.

Отношение Вереса к денежной мотивации и ВПК Украины

Мотивация воевать россиян это деньги, те, кто идут воевать в Москве, получают 20 тыс. долларов, возможно ли поощрять граждан посредством такой мотивации. Командир батальона К-2 не считает, что таким образом можно поощрять и украинских защитников.

"Делим 120 тысяч гривен на 30 суток, сколько выходит — четыре тысячи в день. Коля, иди штурмани посадку за четверку. Иди умри за четыре косаря — это же смешно. Я не считаю, что основная мотивация моих военнослужащих — это деньги", — пояснил он.

Верес также добавил, что в его бригаде служат почти 70% переселенцев, и что искренне верит, что мотивация в виде денег — это не основная мотивация его бойцов.

Относительно того, что мобилизационный резерв выше у России — примерно 29 млн к 149, — Верес сказал, выхода два: уничтожать врагов в соотношении 1 к 10.

Относительно зарубежных оборонных компаний, которые инвестируют в украинские предприятия он задался вопросом, почему они заходят только в 2022 году, а не в 2024-м.

"Я думаю, что мы много рассказываем, что у нас все есть. У нас сотни производителей дронов, стоит на закупке Министерства обороны, а летает пять", — объяснил он.

Он также добавил, что не все разработчики знают, что происходит на поле боя и прислушиваются к советам военнослужащих.

О работе до войны

О своей работе до службы в армии — директором по развитию нудистского пляжа в Киеве — он рассказал, что "смотрел, чтобы пляж преуспевал и работал, чтобы людям было комфортно".

Он ушел с этой работы за несколько лет до начала войны, но когда и если война закончится, на подобную должность после службы он уже возвращаться бы не стал.

Он объяснил, что он уже не в том возрасте.

"Мне это уже не интересно. Это, условно говоря, было в детстве. Но это действительно дало большой толчок сейчас даже в моей работе. К тому времени у меня было 30-40 подчиненных", — отметил он, добавив, что на пляж в среднем приходили три тысячи человек в день.

Опыт управления пляжем он использовал в своей военной службе. "Жизнедеятельность всего этого нужно было как-то обеспечивать. Этот опыт я масштабировал в военное звено", – пояснил Верес.

С его слов, сам он на нудистском пляже не отдыхал, поскольку много работал и было не до релакса.