От контрактников к гражданским: чем отличаются ВСУ, ТРО и ДФТО

Война в Украине высветила важность каждого элемента оборонной системы государства. Вооруженные Силы Украины, Силы территориальной обороны и добровольческие формирования территориальных общин стали ключевыми составляющими защиты страны. Однако их функции, структура и правовой статус существенно отличаются.

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Война в Украине изменила не только политическую ситуацию, но и структуру военных формирований. В частности, одним из ключевых аспектов, требующих объяснения, является разница между Вооруженными Силами Украины (ВСУ), Силами территориальной обороны (ТРО) и добровольческими формированиями территориальных общин (ДФТО). Все эти подразделения выполняют важные задачи в рамках обороны страны, но имеют существенные различия в организации, назначении и правовом статусе. Фокус вместе с экспертом ОО "Юридическая сотня" Ангелиной Славич, рассказывает в чем разница между ВСУ, ТРО и ДФТО.

Вооруженные силы Украины: кто они

ВСУ являются основной составляющей военной силы Украины, которая обеспечивает оборону страны от внешних угроз. Это регулярная армия, которая включает все военные подразделения, от Сухопутных войск до ПВО и других специализированных подразделений. Военнослужащие ВСУ проходят военную службу по контракту или по призыву, их деятельность регулируется законами Украины и приказами военного командования.

К ВСУ относятся как кадровые военнослужащие, так и мобилизованные резервисты. Они обеспечиваются всем необходимым — от вооружения до продовольствия, и имеют четко определенные обязанности и ответственность. Задачи ВСУ включают как активные боевые действия на передовой, так и стратегическое планирование оборонительных операций.

В зависимости от должности и квалификации, уровень зарплаты военнослужащих ВСУ варьируется. В целом это от 15 000 до 50 000 гривен в месяц, однако зарплата может быть увеличена за счет надбавок, в частности за участие в боевых действиях.

Дополнительное вознаграждение для военных, не вовлеченных в боевые действия, составляет 30 тыс. грн, или около 1 тыс. грн в день. Для военных, участвующих в боях, дополнительное вознаграждение определяют из расчета 100 тысяч гривен в месяц, или около 3 тысяч гривен в день. Количество дней, которые военный находился в бою и выполнял боевые задачи, определяют на основании боевых приказов и распоряжений, издаваемых командованием различных структур.

ТРО все равно что ВСУ?

Силы территориальной обороны являются частью Вооруженных Сил Украины, но имеют несколько иную специфику. Бригада территориальной обороны не является классической бригадой и отличается как структурой, так и задачами. Воинские части сил территориальной обороны ВСУ и органы военного управления укомплектовываются в особый период военнослужащими по контракту, офицерами по призыву и резервистами территориального резерва. В свою очередь, линейные бригады ВСУ, предназначенные для ведения общевойсковых боев, имеют специализированное вооружение и четко определенный штат.

В Территориальной обороне же существует кадровое ядро, на основе которого разворачивается бригада из резервистов и военнообязанных. Подразделения территориальной обороны состоят из военной и военно-гражданской составляющей. Военная составляющая включает воинские части и подразделения сил ТРО, что является частью армии, наряду с Сухопутными войсками. Все части ТРО имеют доступ к штатному оружию. Однако если в состав ВСУ входят военнослужащие, резервисты и мобилизованные, то в подразделения ТРО, кроме этих формирований, также включаются добровольческие формирования территориальных общин (ДФТО). Согласно законодательству, эти люди имеют право применять личное охотничье оружие.

Базовая зарплата в ТРО ниже по сравнению с ВСУ. Обычно это 10 000 — 15 000 гривен, однако она может меняться в зависимости от количества выполненных боевых задач или повышенных условий службы.

ДФТО — гражданские люди?

В структуре сил ТРО есть и военно-гражданская составляющая территориальной обороны — добровольческие формирования территориальных общин. ДФТО — это военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, проживающих в пределах территории соответствующей общины, предназначенное для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны. ДФТО подчиняется командирам воинских частей Сил ТРО по территориальному принципу.

Членами ДФТО могут быть лица, которые отвечают нижеуказанным критериям:

гражданин Украины в возрасте от 18 лет;

проживает на территории общины, где действует формирование;

прошел медицинский отбор (проводятся ВКК);

профессиональный и психологический отбор (проверку).

Контракт добровольца территориальной обороны заключается между командиром добровольческого формирования и лицом, подавшим заявление, по утвержденной форме, сроком на 3 года.

Финансирование ДФТО возлагается на органы местного самоуправления, но не носит обязательный характер, а потому вопрос денежного обеспечения добровольцев — децентрализован.

Эксперт ОО "Юридическая сотня" Ангелина Славич подчеркивает, что члены добровольческих формирований не имеют статуса военнослужащих и могут быть призваны на военную службу (в т. ч. во время мобилизации). На членов ДФТО не распространяется действие Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", ДФТО можно покинуть в любой момент по собственному желанию.

В соответствии с ч. 1 ст. 119 КЗоТ на время выполнения государственных или общественных обязанностей, если эти обязанности могут осуществляться в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места работы (должности) и средний заработок. Учитывая специфику службы в ДФТО, которая может предусматривать не постоянное, а периодическое привлечение работника к выполнению своих обязанностей, работодателю не нужно обязательно издавать приказ об увольнении работника, в каждом конкретном случае следует исходить из уровня привлечения работника к участию в территориальной обороне. Из этого следует, что бронирование от призыва на военную службу по мобилизации возможно на общих основаниях.

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