Вместо волков — шакалы: как потепление развернет в Украине новую войну за жизненные ресурсы

Если вы думаете, что изменение климата вас никак не касается — подумайте еще раз. Бесснежные теплые зимы, аномальная летняя жара, внезапные ливни влияют не только на окружающую среду, но и на здоровье и даже жизнь людей. Фокус выяснил, какие последствия для украинцев будет иметь глобальное потепление.

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Изменение климата — это не просто абстрактное понятие или глобальный тренд, а реальный процесс, который уже сейчас влияет на Украину. От засух до аномальных температур, от смещения экосистем до влияния на сельское хозяйство — последствия изменений климата уже становятся очевидными для каждого.

Одной из основных проблем является повышение температуры воздуха, что вызывает более теплые зимы и жаркие лета. Согласно прогнозам, до конца XXI века средняя температура в Украине может вырасти на 2-4 градуса.

Уже эта зима 2024-2025 гг. стала одной из самых теплых за последние годы, а прошлое лето — самым жарким, а что нас ожидает дальше? Но главный вопрос звучит так: какие угрозы несет изменение климата для Украины и ее жителей?

Изменение климата: люди виноваты в потеплении

Главной причиной изменений климата ученые называют человеческую деятельность. В частности, выбросы в атмосферу парниковых газов.

Чтобы избежать худших последствий изменения климата, в 2015 году страны мира приняли Парижское соглашение — международную договоренность, которая определяет глобальные цели по сокращению выбросов парниковых газов. Подписанты соглашения согласились удерживать уровень глобального потепления на уровне ниже 2°C. Более того, они обязались приложить все усилия для ограничения поднятия средней глобальной температуры до 1,5°C к концу века. Об этом Фокусу рассказала специалист отдела климата ОО "Екодія" Анастасия Ивашина.

"Несмотря на эти обязательства, в 2024 году мы уже пересекли границу в 1,5°C. Служба изменения климата Европейского Союза Copernicus (C3S) подтвердила, что в 2024 году температура на планете впервые превысила критическую границу в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Сейчас показатель составляет 1,56°C", — говорит эксперт.

Важно понимать, что превышение этого уровня в отдельные месяцы или годы еще не означает, что цели Парижского соглашения окончательно недостижимы, подчеркивает Ивашина. Чтобы климатологи официально признали стабильное превышение этого порога, нужно, чтобы в течение 10 лет каждый год имел превышение 1,5°C или больше. Если в этот период будет год с 1,4°C, то дополнительный год с превышением 1,5°C также будет необходим для подтверждения тенденции.

"Каждая десятая и даже сотая градуса потепления имеет большое значение. Это связано с тем, что даже небольшое повышение температуры может привести к усилению экстремальных климатических явлений, таких как жара, наводнения, засухи и лесные пожары, которые уже наносят катастрофический ущерб во всем мире", — продолжает Ивашина.

Средняя глобальная температура — это температура океана плюс температура всей планеты — экватора, тропиков, полярного круга. Она рассчитывается как среднее значение всех этих температур за сутки. Если среднее глобальное значение поднимается на 1,5°C, это означает, что в отдельных регионах, например в умеренных широтах, где расположена Украина, температура может подняться на 10°C в жаркие дни.

Летом повышение в Украине может достигать и 12°C, если средний глобальный рост составляет 1,5°C.

Потепление: как влияет на людей

"Люди, которые рождаются сейчас, в 40 лет могут столкнуться с невозможностью адаптироваться: невыносимая жара летом, внезапные морозы -40°C зимой, нехватка воды и продовольствия. В таких условиях будет трудно думать о карьере или счастливой жизни — ежедневный приоритет будет заключаться в удовлетворении базовых потребностей", — продолжает эксперт.

Кроме того, нехватка ресурсов неизбежно повлечет за собой конфликты. Как война в Украине, так и многие другие кризисные ситуации могут быть вызваны борьбой за жизненно важные ресурсы.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в период с 2030-го до 2050-го глобальное изменение климата может вызвать около 250 000 смертей ежегодно во всем мире.

Кроме этого, Центр общественного здоровья Украины сообщает, что после наводнений, которые возникают в результате потепления, возможны вспышки инфекционных заболеваний, особенно когда частично или полностью разрушены инженерные коммуникации (системы водоснабжения и канализации).

В свою очередь, ОО "Екодія" подчеркивает, что кроме физического вреда, последствия изменения климата угрожают и психическому здоровью. Чрезвычайные природные явления, вынужденная миграция и потеря урожая вызывают значительный стресс у людей, которые с этим сталкиваются.

Изменение климата может привести к потере жизненных ресурсов

Животные под угрозой: как они реагируют на изменение климата

Изменение климата, которое уже давно перестало быть лишь прогнозами на будущее, активно влияет на все уровни экосистем. Одним из самых заметных аспектов являются теплые зимы, которые меняют привычные условия существования многих видов дикой природы. Животные, которые ранее были приспособлены к холодным условиям, теперь сталкиваются с новыми вызовами.

"Например, многие виды, которые были морозостойкими, становятся уязвимыми к засухе и другим изменениям в климате. Это открывает путь для инвазий новых, часто агрессивных видов, которые нарушают природный баланс и могут нанести вред человеку", — рассказывает Фокусу Григорий Коломыцев, эксперт по пространственному моделированию биоразнообразия Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им И.И. Шмальгаузена НАН Украины.

Изменение климата становится особенно ощутимым в регионах, где на природу влияет деятельность человека. В сельском хозяйстве, в частности на пашнях, суммарное влияние этих изменений является колоссальным. Там, где аборигенные виды еще не были уничтожены тракторным плугом, их судьбу часто решает именно изменение климата. Поэтому охрана природы, в частности создание заповедных территорий, становится чрезвычайно важной задачей, которая приобретает еще большую актуальность в условиях изменений.

"Опасность для дикой природы усиливается не только изменением климата, но и человеческой деятельностью. Сжигание стерни, которое ежегодно проводят на полях, уничтожает все живое, оставляя лишь пепелище. Если трава и восстанавливается, то деревья и яйца птиц погибают безвозвратно. Очаги, возникающие из-за поджогов, становятся еще более разрушительными из-за повышенной температуры и непредсказуемости погодных условий"", — продолжает эксперт.

Что касается растений, инвазия видов, таких как якорцы обыкновенные, лишь подчеркивает проблемы. Это растение, распространившееся из южных стран, хорошо растет в уплотненной почве и засушливых условиях. Его колючки могут доставить неприятности даже велосипедистам, пробивая шины. Другой пример — маслинка, чья агрессивная экспансия угрожает уничтожением естественных степей и лесов. Она недавно была признана запрещенной для воспроизводства в лесных и лесополосных зонах.

"Среди животных, пришедших с юга, особого внимания заслуживает азиатский шакал. Этот вид не адаптирован к высоким снегам, и вполне вероятно, что в условиях изменения климата его популяция будет расширяться, вытесняя волков из их естественных ареалов.

Не менее важным является смещение ареалов таких видов, как обыкновенная выверка. В условиях южных регионов, где природные условия становятся все менее благоприятными для роста лесов, этот вид начинает все больше зависеть от культурных ландшафтов, таких как парки и посадки деревьев, созданные людьми", — говорит Коломыцев.

Одной из самых больших угроз является то, что некоторые млекопитающие, в частности лисы, могут стать переносчиками бешенства, что создает дополнительную опасность для людей. Изменение климата усиливает этот процесс, увеличивая шанс на близкие контакты людей с дикими животными.

"При повышении глобальной средней температуры до 2°C многие виды просто не смогут выжить. Растения, амфибии, рептилии — орхидеи, лягушки, ящерицы — не могут быстро адаптироваться и мигрировать в более подходящие регионы", — объясняет Анастасия Ивашина.

Если потепление удастся удержать в пределах 2°C, то половина региона Большого Черноморского бассейна останется прибежищем для 75% его видов. Если же температура вырастет на 4,5°C, только 5% территории останется пригодными для существования этих видов.

"Украина должна действовать в двух направлениях: удерживать потепление на безопасном уровне через повышение энергоэффективности и развитие безопасных альтернативных источников энергии, а также адаптировать природоохранные территории. Без этих мер до конца века мы рискуем потерять большинство местных видов дикой природы", — говорит эксперт.

В то же время прогнозы указывают, что 2025 год может быть не таким жарким, как последние два года, но, вероятно, войдет в тройку самых жарких за историю наблюдений, уступая лишь уже упомянутым 2023му и 2024му. Несмотря на колебания температуры из года в год, общая тенденция очевидна, как и ее причина — выбросы парниковых газов, прежде всего от ископаемого топлива.

Как война в Украине вредит климату

Усиливает влияние на климат и полномасштабное российское вторжение. Ведь во время боевых действий возникают пожары, уничтожаются экосистемы и разрушается инфраструктура. Общий климатический ущерб, нанесенный РФ только за первые два года полномасштабного вторжения, составляет 32 миллиарда долларов. За это же время в атмосферу попало дополнительно 175 миллионов тонн углекислого газа. Это сопоставимо с годовыми выбросами такой страны, как Нидерланды, отмечает Ивашина.

"Общественная организация "Екодія" уже обратилась в Министерство защиты окружающей среды, Министерство юстиции Украины, а также Реестр убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины с просьбой учитывать в Реестре климатический ущерб.

Предлагаем, чтобы в заявках по категории "Вред окружающей среде" можно было указывать конкретно убытки, связанные с изменением климата. Учет климатических убытков в Реестре позволит более комплексно оценить реальное влияние войны на окружающую среду и климат, а также обеспечит основу для дальнейших репараций", — рассказывает эксперт.

Для Украины важно добиться максимальной ответственности страны-агрессора, в частности финансовой, ведь восстановление потребует значительных ресурсов.

Оценка климатического ущерба от войны — это на самом деле довольно новаторская вещь. Ни одна страна до этого, тем более во время боевых действий, не проводила такой комплексной и системной оценки относительно того, как война влияет на климат.

"Таким образом, учет климатического ущерба в Реестре убытков станет важным шагом в борьбе с последствиями войны и восстановлении Украины, а также будет толчком для развития международного права по привлечению агрессора к ответственности за климатический ущерб", — резюмирует специалист отдела климата ОО "Екодія".

Ранее Фокус писал, что в Украине весной и летом текущего года может вырасти количество пожаров из-за повышения температуры воздуха.

Напомним, в западной Пенсильвании в США из-за засухи сильно упал уровень воды в озере реки Югиогени. Благодаря этому стал виден старинный 200-летний мост Грейт-Кроссинг.