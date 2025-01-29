Количество пожаров в Украине возрастет из-за жаркой погоды. Потепление имеет и явные преимущества: в центральных и северных районах можно выращивать "южные" культуры, считает метеоролог Вера Балабух.

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В Украине весной и летом текущего года может возрасти количество пожаров из-за повышения температуры воздуха. Об этом сказала в интервью "Главкому" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух.

В настоящее время уже имеются определенные предпосылки для пожароопасного периода. Из-за преобладания жары в Украине пересыхают малые реки, а большие становятся маловодными, добавила специалист.

Засухи часто вызывают пожары

"Засухи становится все более частым явлением. В прошлом году у нас был довольно засушливый период, который влияет на урожайность, а в конце концов и на продовольственную безопасность", — проинформировала Балабух.

С другой стороны, Украина располагается в умеренных климатических широтах. Все изменения климата, безусловно, затрагивают привычный уклад жизни, но не являются катастрофическими, заметила метеоролог.

"Украина может стать для многих очень привлекательным местом для поселения, продовольственной житницей для всего мира", — считает климатолог.

Среди преимуществ потепления в Украине она называет возможности выращивать в центральных районах "южные" культуры: кукурузу и подсолнечник. Но одного тепла недостаточно, чтобы вырастить некоторые культуры. Нужна еще и влага, а в Украине постепенно возникает ее дефицит из-за отсутствия снега.

Кроме этого, в результате войны значительно увеличились выбросы парниковых газов. За два года боев атмосфера получила 180 млн тонн углерода, столь значительный объем выбросов Мальта производит за 80 лет, заключила ученая.

Напомним в западной Пенсильвании в США из-за засухи сильно упал уровень воды в озере реки Югиогени. Благодаря этому стал виден старинный 200-летний мост Грейт-Кроссинг.

В 2024 году была зафиксирована рекордная жара в Греции за последние 30 лет. Местные жители смогли увидеть затопленную в конце 1970-х годов деревню Каллио.