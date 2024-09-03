Вестник проблем: сильнейшая за 30 лет засуха в Греции подняла из глубин затопленную деревню

Деревня Каллио была затоплена в конце 1970-х годов, когда была построена плотина Морнос.

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Рекордные температуры и продолжительная засуха в Греции впервые за 30 лет обнажили затонувшую деревню в главном водохранилище Афин. За последние месяцы из-за изнуряющей жары уровень озера снизился на 30 процентов, и руины деревни снова появились на поверхности. Об этом пишет Daily Mail.

Деревня Каллио была затоплена в конце 1970-х годов, когда в 200 километрах к западу от Афин была построена плотина Морнос — искусственное озеро, питаемое реками Морнос и Эвинос.

Затонувшая греческая деревня Каллио

По данным государственного оператора водоснабжения EYDAP, за последние месяцы уровень озера снизился на 30 процентов, и на его месте вновь появились руины школы и домов.

"Уровень озера Морнос упал на 40 метров", — говорит Йоргос Иосифидис, 60-летний пенсионер, которому в молодости пришлось покинуть свой дом вместе с другими жителями деревни, когда район был затоплен. Впервые за 30 лет мужчина смог увидеть дома своих родных.

"Вон первый этаж, который остался от двухэтажного дома моего тестя… а рядом с ним вы можете увидеть то, что осталось от дома моих двоюродных братьев и сестер Иосифидиса, которые теперь живут выше по холму", — сказал он.

Затонувшая греческая деревня Каллио Фото: Athens Voice

Часть переселенцев из затопленной деревни теперь проживает в поселке Лидорики в префектуре Фокида, примерно в 240 км к северо-западу от Афин.

После самой мягкой задокументированной зимы Греция пережила самый жаркий июль за всю историю наблюдений, согласно предварительным данным национальной обсерватории. Это произошло после аналогичных рекордных температур в июне.

Председатель деревни Каллио Апостолис Геродимос сообщил государственному агентству ANA, что около 80 домов в Каллио, помимо церкви и школы, были "пожертвованы", чтобы обеспечить Афины водой.

Затонувшая греческая деревня Каллио Фото: Athens Voice

По словам Иосифидиса, это уже второе появление Каллио после очередного периода засухи в начале 1990-х годов. "Если в ближайшее время не пойдет дождь, уровень воды упадет еще больше, и проблема станет еще острее, чем тогда", — сказал он, отметив, что если Каллио появляется из-под воды, то это сулит множество проблем.

Греция использует 85 процентов своей воды для орошения и нуждается в строительстве большего количества плотин, сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Мы не можем позволить себе тратить воду впустую… в то время, когда мы точно знаем, что у нас будет меньше воды, мы должны защищать водные ресурсы более методично, чем мы делали это до сих пор", — сказал Мицотакис.

В прошлом месяце лесные пожары охватили окраины Афин после того, как из-за ураганного ветра пламя стало распространятся "со скоростью молнии".

Лесные пожары были обычным явлением греческого лета на протяжении многих лет, но изменение климата принесло с собой более жаркую погоду и меньшее количество осадков, что является идеальными условиями для возникновения масштабных пожаров.

Ухудшение ситуации наблюдалось по всей Южной Европе, в том числе в Испании и на Балканах. Фокус писал о том, какая погода ждет Украину и Европу в начале сентября: температура все еще будет оставаться высокой.