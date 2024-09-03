Вісник проблем: найсильніша за 30 років посуха в Греції підняла з глибин затоплене село

Село Калліо було затоплено наприкінці 1970-х років, коли було побудовано греблю Морнос.

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Рекордні температури і тривала посуха в Греції вперше за 30 років оголили затонуле село в головному водосховищі Афін. За останні місяці через виснажливу спеку рівень озера знизився на 30 відсотків, і руїни села знову з'явилися на поверхні. Про це пише Daily Mail.

Село Калліо затопили наприкінці 1970-х років, коли за 200 кілометрів на захід від Афін побудували греблю Морнос — штучне озеро, яке живиться річками Морнос і Евінос.

Затонуле грецьке село Калліо

За даними державного оператора водопостачання EYDAP, за останні місяці рівень озера знизився на 30 відсотків, і на його місці знову з'явилися руїни школи і будинків.

"Рівень озера Морнос упав на 40 метрів", — каже Йоргос Іосіфідіс, 60-річний пенсіонер, якому в молодості довелося покинути свій дім разом з іншими жителями села, коли район було затоплено. Уперше за 30 років чоловік зміг побачити будинки своїх рідних.

"Он перший поверх, який залишився від двоповерхового будинку мого тестя... а поруч із ним ви можете побачити те, що залишилося від будинку моїх двоюрідних братів і сестер Іосіфідіса, які тепер живуть вище по пагорбу", — сказав він.

Затонуле грецьке село Калліо Фото: Athens Voice

Частина переселенців із затопленого села тепер проживає в селищі Лідорікі в префектурі Фокіда, приблизно за 240 км на північний захід від Афін.

Після найм'якшої задокументованої зими Греція пережила найспекотніший липень за всю історію спостережень, згідно з попередніми даними національної обсерваторії. Це сталося після аналогічних рекордних температур у червні.

Голова села Калліо Апостоліс Геродімос повідомив державному агентству ANA, що майже 80 будинків у Калліо, крім церкви і школи, були "пожертвувані", щоб забезпечити Афіни водою.

Затонуле грецьке село Калліо Фото: Athens Voice

За словами Іосіфідіса, це вже друга поява Калліо після чергового періоду посухи на початку 1990-х років. "Якщо найближчим часом не піде дощ, рівень води впаде ще більше, і проблема стане ще гострішою, ніж тоді", — сказав він, зазначивши, що якщо Калліо з'являється з-під води, то це обіцяє безліч проблем.

Греція використовує 85 відсотків своєї води для зрошення і потребує будівництва більшої кількості гребель, сказав прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

"Ми не можемо дозволити собі витрачати воду даремно... у той час, коли ми точно знаємо, що в нас буде менше води, ми повинні захищати водні ресурси більш методично, ніж ми робили це досі", — сказав Міцотакіс.

Минулого місяця лісові пожежі охопили околиці Афін після того, як через ураганний вітер полум'я стало поширюватися "зі швидкістю блискавки".

Лісові пожежі були звичайним явищем грецького літа впродовж багатьох років, але зміна клімату принесла із собою спекотнішу погоду і меншу кількість опадів, що є ідеальними умовами для виникнення масштабних пожеж.

Погіршення ситуації спостерігалося по всій Південній Європі, зокрема в Іспанії та на Балканах. Фокус писав про те, яка погода чекає на Україну і Європу на початку вересня: температура все ще залишатиметься високою.