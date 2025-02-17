Невероятное стечение обстоятельств: теперь мы знаем, как Земля получила свои ледяные шапки

В новом исследовании ученые выяснили, почему наша планета большую часть своей истории существовала без ледяных щитов.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время планета претерпела невероятные изменения. Несмотря на то, какой мы знаем планету сегодня, большую часть своей истории Земля существовала в так называемом "парниковом" состоянии — то есть без ледяных шапок. Но почему это так? Похоже, ученые наконец-то знают ответ, пишет PHYS.org.

В новом исследовании группа ученых из Университета Лидса сосредоточилась на понимании того, как образовались ледяные шапки планеты, и почему условия, в которых мы живем сейчас, столь редки в истории Земли.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что нынешнее состояние планеты, покрытой льдом, нетипично для Земли и было достигнуто лишь благодаря счастливому совпадению. Прохладные условия, которые позволили образоваться ледяным шапкам на Земле, являются редкими событиями в истории планеты и требуют множества сложных процессов, работающих одновременно, согласно новому исследованию.

Ранее было предложено много идей для объяснения известных холодных интервалов в истории Земли, среди которых:

снижение выбросов CO2 вулканами;

увеличение хранения углерода лесами;

реакция CO2 с определенными типами пород.

Исследователи провели первое в истории комбинированное испытание всех этих процессов охлаждения в новом типе долгосрочной 3D-модели Земли, впервые разработанной в Университете Лидса. Этот тип "модели эволюции Земли" стал возможен только недавно благодаря достижениям в области вычислительной техники.

Авторы исследования пришли к выводу, что ни один отдельный процесс не может быть причиной такого холодного климата — результаты указывают на то, что похолодание на самом деле требует комбинированного воздействия нескольких процессов одновременно.

По словам ведущего автора исследования, доктора Эндрю Мередит, результаты помогут урегулировать спор среди ученых о том, какие процессы ответственны за эти холодные периоды. Авторы исследования также полагают, что их результаты могут объяснить, почему ледниковые состояния редки.

Авторы отмечают: причина, по которой мы живем на Земле с ледяными шапками, а не на планете, свободной ото льда, заключается в случайном сочетании очень низких показателей глобального вулканизма и сильно разбросанных континентов с большими горами, обеспечивающими большое количество осадков. Все это вместе усиливает реакции, удаляющие углерод из атмосферы.

Не менее важным выводом здесь является то, что естественный механизм регулирования климата Земли, по-видимому, благоприятствует теплому миру с высоким содержанием CO2 без ледяных шапок, а не частично покрытому льдом миру с низким содержанием CO2, который мы имеем сегодня. Предполагается, что общая тенденция к теплому климату помогает предотвратить разрушительные глобальные оледенения "Земли-снежки", которые случались крайне редко в истории планеты.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на планете в начале своего пути была разнообразнее, чем считалось.