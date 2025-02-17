Неймовірний збіг обставин: тепер ми знаємо, як Земля отримала свої крижані шапки

У новому дослідженні вчені з'ясували, чому наша планета більшу частину своєї історії існувала без крижаних щитів.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час планета зазнала неймовірних змін. Попри те, якою ми знаємо планету сьогодні, більшу частину своєї історії Земля існувала в так званому "парниковому" стані — тобто без крижаних шапок. Але чому це так? Схоже, вчені нарешті знають відповідь, пише PHYS.org.

У новому дослідженні група вчених з Університету Лідса зосередилася на розумінні того, як утворилися крижані шапки планети, і чому умови, в яких ми живемо зараз, настільки рідкісні в історії Землі.

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Результати дослідження свідчать про те, що нинішній стан планети, вкритої льодом, нетиповий для Землі й був досягнутий лише завдяки щасливому збігу. Прохолодні умови, які дали змогу утворитися крижаним шапкам на Землі, є рідкісними подіями в історії планети та потребують безлічі складних процесів, що працюють одночасно, згідно з новим дослідженням.

Раніше було запропоновано багато ідей для пояснення відомих холодних інтервалів в історії Землі, серед яких:

зниження викидів CO2 вулканами;

збільшення зберігання вуглецю лісами;

реакція CO2 з певними типами порід.

Дослідники провели перше в історії комбіноване випробування всіх цих процесів охолодження в новому типі довгострокової 3D-моделі Землі, вперше розробленої в Університеті Лідса. Цей тип "моделі еволюції Землі" став можливий тільки нещодавно завдяки досягненням у галузі обчислювальної техніки.

Автори дослідження дійшли висновку, що жоден окремий процес не може бути причиною такого холодного клімату — результати вказують на те, що похолодання насправді потребує комбінованої дії кількох процесів одночасно.

За словами провідного автора дослідження, доктора Ендрю Мередіт, результати допоможуть врегулювати суперечку серед учених про те, які процеси відповідальні за ці холодні періоди. Автори дослідження також вважають, що їхні результати можуть пояснити, чому льодовикові стани рідкісні.

Автори зазначають: причина, через яку ми живемо на Землі з крижаними шапками, а не на планеті, вільній від льоду, полягає у випадковому поєднанні дуже низьких показників глобального вулканізму та сильно розкиданих континентів із великими горами, що забезпечують велику кількість опадів. Усе це разом посилює реакції, що видаляють вуглець з атмосфери.

Не менш важливим висновком тут є те, що природний механізм регулювання клімату Землі, мабуть, сприяє теплому світу з високим вмістом CO2 без крижаних шапок, а не частково вкритому льодом світу з низьким вмістом CO2, який ми маємо сьогодні. Передбачається, що загальна тенденція до теплого клімату допомагає запобігти руйнівним глобальним заледенінням "Землі-сніжки", які траплялися вкрай рідко в історії планети.

Раніше Фокус писав про те, що життя на планеті на початку свого шляху було різноманітнішим, ніж вважалося.