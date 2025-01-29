Кількість пожеж в Україні зросте через спекотну погоду. Потепління має і явні переваги: у центральних і північних районах можна вирощувати "південні" культури, вважає метеоролог Віра Балабух.

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В Україні навесні та влітку поточного року може зрости кількість пожеж через підвищення температури повітря. Про це сказала в інтерв'ю "Главкому" завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

Нині вже є певні передумови для пожежонебезпечного періоду. Через переважання спеки в Україні пересихають малі річки, а великі стають маловодними, додала фахівчиня.

Посухи часто спричиняють пожежі

"Посухи стають дедалі частішим явищем. Минулого року в нас був доволі посушливий період, який впливає на врожайність, а зрештою і на продовольчу безпеку", — поінформувала Балабух.

З іншого боку, Україна розташовується в помірних кліматичних широтах. Усі зміни клімату, безумовно, зачіпають звичний уклад життя, але не є катастрофічними, зауважила метеорологиня.

"Україна може стати для багатьох дуже привабливим місцем для поселення, продовольчою житницею для всього світу", — вважає кліматолог.

Серед переваг потепління в Україні вона називає можливості вирощувати в центральних районах "південні" культури: кукурудзу та соняшник. Але одного тепла недостатньо, щоб виростити деякі культури. Потрібна ще й волога, а в Україні поступово виникає її дефіцит через відсутність снігу.

Крім цього, внаслідок війни значно збільшилися викиди парникових газів. За два роки боїв атмосфера отримала 180 млн тонн вуглецю, настільки значний обсяг викидів Мальта продукує за 80 років, підсумувала науковиця.

Нагадаємо, у західній Пенсільванії в США через посуху сильно впав рівень води в озері річки Югіогені. Завдяки цьому стало видно старовинний 200-річний міст Грейт-Кроссінг.

У 2024 році було зафіксовано рекордну спеку в Греції за останні 30 років. Місцеві жителі змогли побачити затоплене наприкінці 1970-х років село Калліо.