Не пришлось будить: харьковский сурок Тимка спрогнозировал, какой будет весна 2025 года (видео)

В этом году Тимка не спал из-за теплой зимы и вражеских обстрелов. Чтобы не причинять животному лишнего стресса, предсказания сурка ученые передали из его родного дома в степном стационаре Купянского района.

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В День сурка 2 февраля свой прогноз на весну сделал в родном биологическом степном стационаре в Великобурлукской громаде Купянского района Харьковской области пушистый предсказатель Тимка III. О том, какими были его предсказания, рассказали в пресс-службе университета.

В университете сообщили, что Тимка спрогнозировал раннее начало весны.

"Он говорит, что в этом году весна никуда и не выходила. Она у нас есть и будет. Обязательно будет весна. Но еще говорит, что могут быть морозы небольшие, и снежок еще может покрыть землю. Но весна будет", — слова Тимки "перевел" заведующий биостанцией Каразинского университета Владимир Грубник.

Будить Тимку III не пришлось — в этом году в День сурка он не спал. Ученые рассказали, что на поведении животных отразилась необычно теплая зима. Спящему мешали также постоянные сотрясения земли из-за российских обстрелов.

"Животные третий год подряд живут в стрессовых условиях и не могут полноценно погрузиться в зимнюю спячку", — пояснили зоологи.

Из-за ранней активности Тимке было опасно ехать на биостанцию Каразинского университета в Гайдарах, поэтому он сделал прогноз дистанционно из своего дома — биологического степного стационара в Великобурлукской громаде Купянского района.

Напомним, 1 февраля СМИ писали об исследовании американских ученых, которые проанализировали способность сурков предсказывать приход весны и составили рейтинг хвостатых прорицателей по точности их предсказаний. В топ попал и Фил из Панксатони, известный по фильму "День сурка" 1993 года с Биллом Мюрреем.

31 января синоптики сделали прогноз погоды на первые дни февраля и отметили, что молодой антициклон принесет тенденцию к снижению температуры в Украине.

30 января Фокус со ссылкой на данные портала Ventusky писал, какие области Украины два дня будет засыпать снегом в феврале.