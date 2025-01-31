Молодой антициклон принесет "минусы" и снег: какой будет погода на выходных и на следующей неделе

Над Скандинавским полуостровом в ближайшие дни сформируется молодой антициклон, который будет способствовать распространению холодных воздушных масс в более южные широты. Территория Украины окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра.

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В эти выходные температура в Украине еще будет держаться на "плюсах", но уже через несколько дней ожидается ее снижение. Об этом в своем "Фейсбуке" сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На выходных еще позаглядываем на "плюсы", хотя и более скромные, а уже с начала недели начнем синоптические ныряния ниже нуля. Ожидается похолодание. 1-2 февраля в Украине максимальная температура воздуха в течение дня составит +1+6 градусов, только в южной части в субботу еще задержится высокая температура воздуха, будет в пределах +8+12 градусов", — написала она.

Наталка Диденко отметила, что тенденция к похолоданию коснется всех частей Украины.

1 февраля дожди пройдут преимущественно в центральных областях, на юге и востоке. Запад и север будут находиться в плотной облачности, а в Карпатах возможен мокрый снег.

В Киеве 1-2 февраля будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. В субботу ожидается в столице +5 градусов, в воскресенье +3 градуса.

"В дальнейшем, по неделе, как и большинства областей Украины, в Киеве также будет холодать до "минусов". По предварительным прогнозам, диапазон дневной температуры ориентировочно от 3 мороза до 3 тепла, а ночью (ближе к середине недели) -3-8 градусов, при прояснениях возможно на пару градусов ниже", — предупреждает синоптик.

Вместе с тем синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что над Скандинавским полуостровом в ближайшие дни сформируется молодой антициклон, который будет способствовать распространению холодных воздушных масс в более южные широты. В результате такого процесса, территория Украины окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра. Из-за этого температура постепенно снизится на 3 — 6 градусов. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, что в "Укргидрометцентре" рассказали, что зима как таковая пока не наступила, несмотря на то, что за окном уже конец января, в среднем термометры фиксируют "плюсы". Однако скоро погода изменится.