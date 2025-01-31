Молодий антициклон принесе "мінуси" і сніг: якою буде погода на вихідних і наступного тижня

Над Скандинавським півостровом найближчими днями сформується молодий антициклон, який сприятиме поширенню холодних повітряних мас у більш південні широти. Територія України опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру.

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Цими вихідними температура в Україні ще триматиметься на "плюсах", але вже за кілька днів очікується її зниження. Про це у своєму "Фейсбуку" повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вихідними ще позаглядаємо на "плюси", хоча й скромніші, а вже з початку тижня почнемо синоптичні пірнання нижче нуля. Очікується похолодання. 1-2 лютого в Україні максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +1+6 градусів, лише у південній частині в суботу ще затримається вища температура повітря, буде в межах +8+12 градусів", — написала вона.

Наталка Діденко зазначила, що тенденція до похолодання торкнеться усіх частин України.

1 лютого дощі пройдуть переважно у центральних областях, на півдні та сході. Захід та північ перебуватимуть у щільній хмарності, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

У Києві 1-2 лютого переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. У суботу очікується в столиці +5 градусів, у неділю +3 градуси.

"Надалі, по тижню, як і більшості областей України, в Києві також холоднішатиме до "мінусів". За попередніми прогнозами, діапазон денної температури орієнтовно від 3 морозу до 3 тепла, а вночі (ближче до середини тижня) -3-8 градусів, при проясненнях можливо на пару градусів нижче", — попереджає синоптикиня.

Разом з тим синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що над Скандинавським півостровом найближчими днями сформується молодий антициклон, який сприятиме поширенню холодних повітряних мас у більш південні широти. В результаті такого процесу, територія України опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру. Через це температура поступово знизиться на 3 – 6 градусів. Місцями пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Нагадаємо, що в "Укргідрометцентрі" розповіли, що зима як така поки не настала, попри те, що за вікном вже кінець січня, в середньому термометри фіксують "плюси". Однак скоро погода зміниться.