Ученые проанализировали способность сурков предсказывать приход весны: что говорят результаты (фото)

Самый известный из сурков во всем мире, Фил из Панксатони, которого мы знаем благодаря фильму "День сурка" 1993 года, занимает лишь 17-ю строчку в этом рейтинге.

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Американские ученые провели анализ надежности прогнозов погоды самых известных американских сурков, чье очевидное умение предсказывать, сколько продлится зима, является святой традицией в Соединенных Штатах. Об этом сообщает AFP.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) пришло к выводу, что показатели точности прогнозирования погоды колеблются от 25 до 85 процентов. Самым точным предсказателем завершения зимы является сурок Чак из нью-йоркского района Стейтен-Айленд.

Рейтинг сурков-прорицателей погоды в США (скриншот с noaa.gov)

В то же время самый известный сурок Фил из города Панксатони в штате Филадельфия, который стал знаменитым благодаря фильму "День сурка" 1993 года, занимает лишь 17-ю строчку в этом рейтинге с показателем точности прогнозов в 35%.

Журналисты пишут, что эта традиция штата США использовать большого грызуна для предсказания времен года восходит к поверью пенсильванских голландцев. Оно гласит, что если сурок покидает нору, видит собственную тень и возвращается в свое дупло, то это означает, что зима продлится еще шесть недель.

В то же время в NOAA и другие профессиональные синоптики убеждены, что в День Сурка, который состоится в воскресенье 2 февраля, Фил выдаст прогноз, который "скорее всего, не будет соответствовать действительности".

Ранее стало известно, что в 2024 харьковский сурок Тимка предсказал приход весны в Украину. Четвероногий предсказатель передал, что достаточно с украинцев "нестабильной весны". Кроме потепления он определил, что поможет одержать победу в войне.

Также сообщалось, что в США отменили День сурка из-за смерти грызуна-прогнозиста. Поскольку в это время большинство сурков спят, мэрии города не удалось найти замену Миллтауну Мелу.