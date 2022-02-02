В США отменили День сурка: грызун-прогнозист Миллтаун Мэл умер

Так как в это время большинство сурков спят, мэрии города не удалось найти замену Миллтаун Мэлу.

В города Миллтаун в американском штате Нью-Джерси в этом году пришлось отменить День сурка. Любимый сурок жителей Нью-Джерси, предсказывающий погоду, — Миллтаун Мэл — умер в воскресенье, за несколько дней до праздника, который традиционно с 1887 года отмечается 2 февраля, сообщает People.

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На официальной странице грызуна в Facebook подтвердили смерть Миллтауна Мела.

Учитывая, что средняя продолжительность жизни сурка составляет около 3 лет, это не такой уж шок, отмечается в посте.

Проблема заключается в том, что Мэл "пересек радужный мост" в тяжелое время года, когда большинство его собратьев-сурков впадают в спячку, поэтому мэрии города не удалось найти замену сурку.

Из-за внезапной смерти Миллтауна Мела и невозможности найти нового сурка, чтобы сделать предсказание на весну 2022 года, ежегодная церемония была отменена.

"Мы будем усердно работать над тем, чтобы найти нового предсказателя погоды на следующий год, а до тех пор, пожалуйста, следите за тем, что скажут собратья Мела 2 февраля", — говорится в сообщении о смерти на странице Миллтауна Мела в Facebook.

Согласно поверью, поведением грызуна определяется близость наступления весны: если он не увидит своей тени из-за пасмурной погоды и спокойно покинет свое убежище, то весна будет ранней, а если 2 февраля сурок, увидев свою тень, испугается и вернется в нору, то впереди еще шесть недель зимы.

Самым известным сурком в США, предсказывающий погоду, считается Панксатонский Фил из Пенсильвании, он еще должен сделать свой прогноз в среду, 2 февраля, в 7:20 утра во время празднования 136-го Дня сурка в городе.

Отметим, что львовские сурки Миша и Маша, которые были бодрыми весь январь, неожиданно решили поспать именно в свой "профессиональный" день.

Согласно народной примете, это означает, что прихода весны нужно ждать еще долго. Но то, что сурки проснулись посреди зимы, свидетельствует, что весна будет ранней.

Сурки из Московского зоопарка также проспали свой праздник. Впрочем, это нормальное для них поведение, и в прошлом году они тоже спали. Дело в том, что в России и США обитают представители разных видов сурков: лесной (американский) и степной (байбак, российский). Для российских сурков характерен более затяжной период спячки, который длится от трех до шести месяцев.

Ранее Фокус писал, что львовские сурки не смогли дать прогноз о весне-2021: в прошлом году они тоже впали в спячку.