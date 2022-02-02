У США скасували День бабака: гризун-прогнозист Міллтаун Мел помер

Оскільки в цей час більшість бабаків сплять, мерії міста не вдалося знайти заміну Міллтауну Мелу.

У місті Міллтаун в американському штаті Нью-Джерсі цього року довелося скасувати День бабака. Улюблений бабак жителів Нью-Джерсі, який прогнозує погоду, — Міллтаун Мел — помер у неділю, за кілька днів до свята, яке традиційно з 1887 року відзначається 2 лютого, повідомляє People.

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На офіційній сторінці гризуна у Facebook підтвердили смерть Міллтауна Мела.

Враховуючи, що середня тривалість життя бабака становить близько 3 років, це не такий уже шок, зазначається в пості.

Проблема полягає в тому, що Мел "перетнув райдужний міст" у важку пору року, коли більшість його побратимів-сурків впадають у сплячку, тому мерії міста не вдалося знайти заміну бабаку.

Через раптову смерть Міллтауна Мела та неможливість знайти нового бабака, щоб зробити пророцтво на весну 2022 року, щорічна церемонія була скасована.

"Ми старанно працюватимемо над тим, щоб знайти нового провісника погоди на наступний рік, а доти, будь ласка, слідкуйте за тим, що скажуть побратими Мела 2 лютого", — йдеться в повідомленні про смерть на сторінці Міллтауна Мела у Facebook.

Згідно з повір'ям, за поведінкою гризуна визначають близькість настання весни: якщо він не побачить своєї тіні через похмуру погоду та спокійно залишить своє помешкання, то весна буде ранньою, а якщо 2 лютого бабак, побачивши свою тінь, злякається та повернеться в нору, то попереду ще шість тижнів зими.

Найвідомішим бабаком у США, що прогнозує погоду, вважається Панксатонський Філ із Пенсільванії, він ще має зробити свій прогноз у середу, 2 лютого, о 7:20 ранку під час святкування 136-го Дня бабака в місті.

Зазначимо, що львівські бабаки Мишко та Маша, які були бадьорими весь січень, несподівано вирішили поспати саме у свій "професійний" день.

Відповідно до народної прикмети, це означає, що на прихід весни треба чекати ще довго. Але те, що бабаки прокинулися посеред зими, свідчить, що весна буде ранньою.

Бабаки з Московського зоопарку також проспали своє свято. Втім, це нормальна для них поведінка, і минулого року вони теж спали. Справа в тому, що в Росії та США мешкають представники різних видів бабаків: лісовий (американський) і степовий (російський). Для російських бабаків характерний затяжніший період сплячки, який триває від трьох до шести місяців.

Раніше Фокус писав, що львівські бабаки не змогли дати прогноз про весну-2021 — минулого року вони теж впали в сплячку.