Вчені проаналізували здатність бабаків передбачати прихід весни: що кажуть результати (фото)

Найвідоміший з бабаків в усьому світу, Філ з Панксатоні, якого ми знаємо завдяки фільму "День бабака" 1993 року, посідає лише 17-ту сходинку в цьому рейтингу.

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Американські вчені провели аналіз надійності прогнозів погоди найвідоміших американських бабаків, чиє очевидне вміння передбачати, скільки триватиме зима, є святою традицією в Сполучених Штатах. Про це повідомляє AFP.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) прийшло до висновку, що показники точності прогнозування погоди коливаються від 25 до 85 відсотків. Найточнішим передбачувачем завершення зими є бабак Чак із нью-йоркського району Стейтен-Айленд.

Рейтинг бабаків-віщунів погоди в США (скріншот з noaa.gov)

Водночас найвідоміший бабак Філ з міста Панксатоні у штаті Філадельфія, який став знаменитим завдяки фільму "День бабака" 1993 року, займає лише 17-ту сходинку в цьому рейтингу з показником точності прогнозів у 35%.

Журналісти пишуть, що ця традиція штату США використовувати великого гризуна для передбачення пір року сходить до повір’я пенсильванських голландців. Воно говорить, що якщо бабак покидає нору, бачить власну тінь та повертається до свого дупла, то це означає, що зима протриває ще шість тижнів.

Водночас в NOAA та інші професійні синоптики переконані, що в День Бабака, який відбудеться в неділю 2 лютого, Філ видасть прогноз, який "швидше за все, не відповідатиме дійсності".

Раніше стало відомо, що у 2024 харківський бабак Тимко передбачив прихід весни до України. Чотирилапий провісник передав, що досить з українців "нестабільної весни". Окрім потепління він визначив, що допоможе здобути перемогу у війні.

Також повідомлялося, що в США скасували День бабака через смерть гризуна-прогнозиста. Оскільки в цей час більшість бабаків сплять, мерії міста не вдалося знайти заміну Міллтауну Мелу.