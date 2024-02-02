Харківський бабак Тимко передбачив, коли в Україну прийде весна (фото)

Чотирилапий провісник передав, що досить з українців "нестабільної весни". Окрім потепління він визначив, що допоможе здобути перемогу у війні.

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На біостанції Харківського національного університету імені Каразіна у Зміївській громаді бабак-провісник Тимко спрогнозував, коли в Україні настане весна. Деталями з місця подій поділився 2 лютого кореспондент "Укрінформу".

Пухнастого "синоптика" дістали з будиночка працівники університету Володимир Ронкін і Надія Токарська.

"Тимко каже: досить з нас уже нестабільної весни. Весна може бути тільки українською. Тож чекаємо за шість тижнів нашу українську теплу весну", — заявила Токарська.

Фото з місця подій Фото: "Укрінформ" Фото з місця подій Фото: "Укрінформ"

Лише прогнозом щодо погоди Тимко не обмежився. Також бабака попросили передбачити, що допоможе Україні перемогти у війні. Провісник побіг до таблички з написами "терпіння" та "час".

Фото з місця подій Фото: "Укрінформ"

"Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — це означає, що зима скоро закінчиться і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, злякавшись її, ховається назад в нору – буде ще 6 тижнів зими", — пояснили у ЗМІ.

Однак у Харківщині "прогноз" бабака розшифровують інакше. Вважається, що якщо день похмурий і чотирилапий провісник не бачить своєї тіні, на весняне тепло варто очікувати за шість тижнів.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що перші вихідні лютого не будуть морозними, а жителів півдня України взагалі порадують подихом весни.

Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні протягом усього лютого. З його слів, місяць має порадувати українців теплом.