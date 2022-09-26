Харківський бабак-провісник Тимко пережив окупацію Росії (фото)

У селі Нестерівка жили близько 30 бабаків, їх постійно доглядали двоє працівників лабораторії. Очікується, що прогноз погоди Тимко дасть на біостанції в лютому 2023 року.

Related video

Харківський бабак-провісник Тимко разом з іншими тваринами пережив окупацію села Нестерівка Великобурлуцької громади Харківської області. Про це розповів "Суспільному" завідувач лабораторії "Східні степи" біологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна Володимир Грубник.

У Нестерівці під час окупації ЗС РФ жили близько 30 бабаків. Усі вони почуваються добре, зазначив завлабораторією.

За бабаками весь час спостерігали 2 наглядачі — працівники лабораторії Володимир та Галина. Бабаки жили у клітках і не голодували, восени минулого року їм закупили близько тонни корму.

"У Тимка все добре, він уже готується відпочивати", — зазначив Грубник.

Передбачень бабак ще не робив, але Володимир Грубник сподівається, що в лютому бабак зробить їх на біостанції, як це було кожну зиму до повномасштабного вторгнення росіян.

Проблемою для бабаків були залишені господарями собаки, які зібралися в зграї і поводилися крутіше, ніж вовки, говорив фахівець.

"Дивом відбили бабаків, що живуть у клітках, від собак. Чотири собаки витягують клітку, і ще дві намагалися розірвати саму клітку, щоб дістатися до звіра і з'їсти його", — розповів Грубник.

Випустити тварин було не можна, адже вони не вижили б у полі.

"Випуск бабака з клітки на свободу — це складний процес. У нас катастрофічно в Україні зникають угіддя, в яких вони можуть жити в нормальних умовах", — розповідав учений.

Нагадаємо, що до війни бабак Тимко передбачив погоду на весну 2 лютого. Тварина не побачила своєї тіні, тому, згідно з повір'ям, весна мала прийти раніше.

Раніше бабаку Тимку шукали нову партнерку, оскільки його колишня померла після тривалої хвороби.

У місті Міллтаун в американському штаті Нью-Джерсі в 2022 році скасували День бабака. Улюблений бабак жителів штату, який прогнозує погоду, помер.